Algérie: Ligue 2 Mobilis/CABBA - Abdelkrim Bira jette l'éponge

Abdelkrim Bira a décidé de démissionner de son poste, après la défaite à domicile face à l'ASM Oran, il y a deux semaines, avant de revenir à de meilleurs sentiments, mais après la contreperformance concédée, vendredi dernier Boussaâda (M'sila), il réitéré son envie de partir avant de se rétracter quand la direction bordjienne a décidé de se passer des services de trois joueurs de l'équipe, en l'occurrence, Laïd Madouni, Saâd Tedjar, et Rabah Hafid, et de chasser tous les éléments "perturbateurs".

Le Président adjoint du club, Ali Bouâouina, qui a affirmé à l'APS, que le CABBA et Bira ont procédé à une "résiliation" du contrat liant les deux parties, a fait savoir que l'équipe dirigeante prône la stabilité et la pérennité du staff technique, mais avec le départ du coach, elle est contrainte de chercher un technicien répondant au profil souhaité pour lui confier la barre technique de sa formation.

Abdelkrim Bira a justifié sa décision de jeter l'éponge, par le fait que sa mission est de driver le club, ainsi que de faire de son mieux pour le mettre sur de bons rails, afin d'atteindre l'objectif tracé par les dirigeants, qui est l'accession au palier supérieur et non d'assurer le rôle d'un agent de police.

