Congo-Brazzaville: Action sociale - Le pays se dotera prochainement d'un cadre légal

« D'où, la conclusion avec l'AFD, par l'entremise du consortium Gret-E_Sud et Copas, d'un partenariat pour la mise en œuvre du projet dénommé « Telema » ou « Relèvement », dont un des objectifs majeurs est le renforcement des capacités institutionnelles, techniques, opérationnelles et humaines du ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, au niveau central déconcentré et au niveau de nos structures sous-tutelle », a conclu la ministre en charge des Affaires sociales.

Ceci en s'attaquant dès à présent à l'impérieuse question du renforcement des capacités techniques, opérationnelles et financières pour mieux répondre aux missions de prévention, de protection, de prise en charge et de promotion des populations cibles qui attendent des réponses adéquates.

Le ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité a également élaboré et transmis tous les textes organiques des structures sous-tutelle au Secrétariat général du gouvernement.

Il y a aussi l'élaboration de l'avant-projet de loi portant protection et promotion de la personne du 3e âge ; ainsi que celui relatif à loi organique déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de la personne vivant avec handicap.

« Son adoption et sa promulgation doteront notre pays d'un cadre légal d'exercice de la politique en matière d'action sociale, d'action humanitaire et de solidarité », a précisé Antoinette Dinga Dzondo.

