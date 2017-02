Congo-Brazzaville: Julssy Boukama Kaya - « Sébastien Desabre est très rigoureux et exigeant avec son groupe »

interview

Titulaire samedi dernier lors du match Santa Rita-Recreativo do Libolo, Julssy Boukama Kaya revient sur le drame qui a coûté la vie à 17 personnes après un mouvement de foule.

Et livre un éclairage sur Sébastien Desabre, dont le nom est évoqué comme futur sélectionneur du Congo, et que milieu international a connu à Garoua et Libolo.

Julssy, tu étais présent au stade d'Uige, lors du drame qui a coûté la vie à 17 personnes samedi dernier. Que s'est-il passé ?

C'était le premier match du club de Santa Clara en 1re division, donc énormément de gens voulaient y assister. En plus, c'était contre nous, le Recreativo do Libolo, qui attire toujours du monde.

Apparemment, ça se bousculait déjà à l'entrée du stade où beaucoup de gens attendaient. Quand on les a laissés entrer, ça a fait un mouvement de foule : les gens se bousculaient, s'écrasaient. Des gens sont morts étouffés ou piétinés. C'est dramatique.

Depuis le terrain, aviez-vous conscience du drame qui se jouait en tribunes ?

Non, absolument pas. On voyait bien que ça se bousculait sans savoir que c'était aussi grave. On ne l'a appris qu'en rentrant chez nous.

Quand on joue à l'extérieur, aussi loin de Libolo, on repart très vite du stade pour prendre notre jet. Donc en rentrant, on a appris le drame et c'est un vrai choc.

Ces derniers jours, un nom circule concernant le futur sélectionneur du Congo : Sébastien Desabre. Un entraineur que tu connais bien...

Oui, j'ai été dirigé par Sébastien Desabre à deux reprises, au Coton Sport de Garoua et au Recreativo do Libolo. Ensemble, nous avons gagné le championnat du Cameroun en 2013 puis d'Angola en 2015.

Quel genre de technicien est-il ?

Il est très rigoureux et très exigeant avec son groupe. Il est très ambitieux et transmet son envie au groupe.

Quel jeu prônait-il lors que tu as joué sous ses ordres ?

Il est pragmatique : il estime que si l'assise défensive est bonne, l'équipe peut ensuite développer son jeu. C'est pour cela qu'il demande de la discipline à ses équipes.

A Coton Sport, il avait mis en place un jeu basé sur une récupération rapide, grâce au pressing collectif, puis des contre-attaques rapides. Cela avait bien fonctionné puisque nous avions remporté le championnat et atteint les demi-finales de la Ligue des champions.

Et au Recreativo ?

Cela avait été moins probant, car le groupe était moins enclin à travailler physiquement. Nous avions tout de même été champions, mais il n'avait pas voulu continuer. Et l'année d'après, nous n'avons pas su conserver notre titre de champion.

Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a gagné partout où il est passé. Je pense qu'il pourrait redonner aux Diables rouges l'esprit conquérant qu'on a un peu perdu depuis la CAN 2015.

Il est très ambitieux et veut remporter un grand titre continental : si la Fédération le choisit et le soutient, il fera tout pour emmener le Congo au sommet.