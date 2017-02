Titulaire samedi dernier lors du match Santa Rita-Recreativo do Libolo, Julssy Boukama Kaya revient sur le drame qui a… Plus »

L'objectif poursuivi par le Léo club Brazzaville Kimia, dans le cadre de la Saint Valentin, est de conscientiser les élèves et étudiants sur les risques élevés de la propagation de la maladie en cette période de fête et de réjouissance, et de prévenir ce risque en vue de contribuer à la réalisation de l'objectif zéro infection des IST-SIDA à l'horizon 2020 au Congo.

Une journée d'intense sensibilisation qui a permis de toucher près de 2400 personnes. En tout, 7200 préservatifs masculins et plus de 2200 flyers ont été distribués.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.