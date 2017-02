Togo: Manifestations pour la réouverture des chaînes du groupe Sud Média

Les maladies non transmissibles (MNT) constituent la première cause de mortalité avec 779… Plus »

Les manifestations ont pour objectif « la réouverture de ces chaînes, le respect des populations et le respect des espaces de liberté et d'expression dans notre pays, le Togo », conclut-il.

« Nous, en tant qu'organisation de la société civile et population, nous sommes intimement liés à ces médias. Ces médias nous procurent des informations, des distractions. Et donc nous ne pouvons pas rester indifférents à cette décision. Nous disons 'non' », poursuit Noukounou Yao Eklo.

Pourquoi cet engagement pour LCF et City FM ? Pour Noukounou Yao Eklo, porte-parole des organisations de la société civile, « le président de la HAAC a pris unilatéralement la décision arbitraire, injuste, de procéder au retrait des fréquences destinées à ces médias ». Ce faisant, il a procédé à la « restriction des espaces d'expression... et ça rentre dans le musèlement de la presse ».

Une douzaine d'organisations de la société civile ont appelé à des manifestations de rue à partir de ce mardi, et pendant trois jours pour réclamer la réouverture de LCF et City FM, deux chaînes du groupe Sud Média.

