Togo: 'Qualités et compétences'

Photo: IFAD

Gilbert Fossoun Houngbo

Le président Faure Gnassingbé a adressé mercredi ses félicitations à Gilbert Houngbo, élu mardi soir à la tête du FIDA (Fonds international de développement agricole).

'C'est la reconnaissance de ses qualités et de ses compétences', a souligné le chef de l'Etat.

L'ancien Premier ministre togolais, vétéran des institutions onusiennes prendra ses fonctions le 1er avril pour un mandat de 4 ans.

'Je poursuivrai le programme d'une amélioration institutionnelle continue et de positionnement stratégique du FIDA sur la scène internationale du développement.

Ceci inclura un rôle accru dans les processus internationaux de suivi de mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD). J'investirai également pour que

l'engagement politique soit renforcé aux plans international, régional, national et local. Outre les domaines de politiques soulignés dans la section suivante, j'aurai pour objectif une augmentation considérable du financement des opérations du FIDA et poursuivrai la réforme et les améliorations de l'efficacité d'organisation', a confié Gilbert Houngbo mercredi à Republicoftogo.com.

L'actuel directeur général adjoint de l'Organisation internationale du travail (OIT) entend mener une initiative décisive à l'échelle mondiale en faveur d'une extension rapide des services financiers ruraux axés sur les petits exploitants.

Ce programme doit comprendre une augmentation du micro-financement à des conditions préférentielles pour l'agriculture et les activités génératrices de revenus non agricoles en zone rurale.

M. Houngbo veut également mettre en œuvre une approche plus audacieuse de l'accès au financement pour les populations pauvres, améliorer la qualité de la nutrition et réduire les pertes de produits alimentaires, tout en générant plus de revenus pour les populations rurales, les sortant ainsi de l'extrême pauvreté.

'Je suis convaincu que le FIDA et ses partenaires seront un jour en mesure d'aider chaque petit exploitant qui le souhaite à mobiliser les ressources nécessaires à l'atteinte de ses objectifs et ambitions.

Cela nécessitera une coopération renforcée avec les partenaires du FIDA à l'échelle mondiale et nationale, y compris les organisations de petits exploitants, ceci afin de garantir la création de cadres politiques adéquats et d'étendre les infrastructures de services financiers et de produits financiers spécifiques qui exploitent le potentiel des technologies modernes', a expliqué Gilbert Houngbo.

Actuellement en poste à Genève, il rejoindra la capitale italienne, siège du FIDA, dans quelques semaines.