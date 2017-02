Cameroun: Les 84 ans de Paul Biya célébrés dans le noir

Certaines personnes vont même sortir par la porte arrière de la salle, en criant au sabotage. Même le second retour de l'électricité, quelques minutes plus tard, ne les convaincra pas de revenir. Du fait de ces interruptions, la cérémonie s'est allongée, empiétant ainsi sur le temps de l'évènement qui devait suivre.

Parti s'enquérir des causes de ce que certains ont qualifié d' « affront », Christophe Mien Zok, le directeur général du Palais des congrès de Yaoundé revient occuper son fauteuil, l'air visiblement soulagé. Mais un peu comme si la malchance s'entêtait à faire des farces, le courant va de nouveau être coupé juste après le début de la prestation de l'artiste invité Magasco. Cette fois-ci, le chant de ralliement n'empêchera pas les uns et les autres d'afficher clairement leur exaspération.

Mais alors que l'ultime déférence au président national du Rdpc [en séjour dans son village natal, à Mvomeka'a, ndlr] s'échappe de la bouche du représentant des associations d'étudiants des universités publiques et privées, la salle qui abrite l'évènement est soudainement plongée dans le noir. Des cris mêlés de surprise et de désapprobation s'échappent alors de l'assistance.

Pour la célébration des 84 ans de son président national, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) a une fois de plus sorti l'artillerie lourde. Hier lundi, le « parti du flambeau ardent » s'est déployé au milieu de milliers d'exposants qui vendent actuellement leur savoir-faire à l'occasion du 6ème salon Promote. De fortes têtes du bureau politique et du comité central étaient visibles à l'estrade.

