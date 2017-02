Cameroun: Crise anglophone - Les élèves du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sacrifiés

On peut donc imaginer des schémas de rattrapage à deux niveaux : par rapport aux classes d'examens et par rapport aux apprenants qui sont dans les classes intermédiaires.

Mais ils continuent d'enseigner. « Quand on voit le temps de grève observé et connaissant un peu les enseignants, il y a encore de l'espoir. Certains iront au cours s'il le faut les weekends.

Pendant que les élèves du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne font pas cours, leurs homologues des huit autres régions le font et parfois dans de très bonnes conditions.

Contrairement aux pays voisins où le découpage est fonction des ordres et des filières, notamment en respectant la spécificité des lycées agricoles et technologiques, le calendrier scolaire est unique.

Comme ce fut le cas au Bénin en 2014 et le Gabon l'année d'après, il appartient à chaque gouvernement de voir si les conditions du déroulement de l'année scolaire satisfont aux critères qui fondent la collation et le respect des diplômes au niveau international.

Ainsi une année scolaire ou universitaire peut être blanche à cause du non-respect de sa durée, l'accréditation, la mise en œuvre physique et psychologique, le profil des enseignants et des apprenants.

La terminologie renvoie selon les normes de l'Organisation des Nations-unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) à des enseignements et activités annexes entièrement ou partiellement invalidés.

En effet, les indicateurs ne sont plus loin du rouge. Dans la mise en œuvre de l'instruction ministérielle, les délégués régionaux avaient imaginé un calendrier de rattrapage du temps perdu : la reprogrammation de la journée de cours qui irait de 7h30 à 17h, des cours le samedi et pendant les congés de Pâques.

A ce jour, les écoles, lycées et collèges restent fermés et à ce qu'il paraît, pour longtemps encore. En attendant l'alchimie qui va rouvrir les écoles, la polémique refait jour sur les possibilités d'une année blanche dans la région anglophone du Cameroun.

Le 19 janvier 2017 déjà, suite à l'arrestation de ses leaders et l'interdiction du Consortium par le Minatd, étudiants et élèves n'avaient pas repris le chemin de l'école.

