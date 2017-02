Congo-Kinshasa: Tout est négociable !

opinion

Des groupes armés continuent jusqu'aujourd'hui, à écumer la partie Est de la République Démocratique du Congo. Depuis déjà presqu'une année, c'est le centre du pays, le grand Kasaï, embrassant le Kasaï Oriental, le Kasaï et le Kasaï central selon la nouvelle subdivision territoriale, qui est en ébullition avec le phénomène Kamwena Nsapu.

Au Katanga, même si c'est à peine que les faits sont évoqués dans les salons, les affrontements entre les populations autochtones bantoues et les pygmées sur l'axe Manono, ravagent, voire déciment des populations, au point que des villages entiers se vident de leurs habitants. Conséquences, les élèves de l'école primaire, ceux du secondaire et des humanités ont pris le chemin de la brousse avec leurs parents, en vue de sauver leur peau. Parallèlement, les champs sont abandonnés, appelant de toute évidence la famine dans les jours à venir. Voilà que, comme par effet de contagion, c'est la province du Kongo central qui a été secouée par le cas Bundu dia Mayala, depuis que le Gouvernement Samy Badibanga a vu le jour.

Et, d'un pas à l'autre, c'est la ville-province de Kinshasa, singulièrement dans son quartier Macampagne, secteur Sakombi, qui a vu une altercation hier, dans la matinée, entre les adeptes de Ne Mwanda Nsemi et les forces de l'ordre. Quelles stratégies faut-il mettre en branle, pour arriver à bout de ces soubresauts ? Est-ce le bâton, qui se traduit par l'exercice de la force, qui doit être appliqué, alors qu'ailleurs la stratégie a montré ses limites ? Ou encore, faut-il simplement appliquer la politique de la carotte, qui s'analyserait en termes de «Barzza» communautaire sans plus ? Au finish, peut-on dire que les problèmes qui se posent çà et là ne sont solubles que par l'usage de la force ? Une petite comparaison, qui n'est pas aussi raison, peut néanmoins aider à comprendre certains faits politiques. En Syrie, l'appui de la Russie a permis, par le feu de bombardement massif, à réduire substantiellement l'opposition armée au régime syrien. Mais, les deux parties se sont engagées à négocier.

C'est preuve que la pluie de bombes n'a pas donné des résultats escomptés. En Libye, faute de parvenir à un dialogue entre parties, l'embrasement est général. Les exemples sont légion. Au pays, notamment, dans le Grand Kasaï, beaucoup d'acteurs politiques, des analystes sérieux sont d'avis que la force ne suffit pas à elle seule, pour restaurer la paix. Le cas Kamwena Nsapu est illustratif à plus d'un titre. Il en est de même des adeptes de Bundu dia Kongo à Kinshasa, qui ont été au cœur des troubles, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. C'est vers le début de l'après-midi que le calme est revenu. Néanmoins, certaines sources concordantes affirment avoir entendu des crépitements des balles, sans nécessairement devoir donner un bilan, même provisoire. S'exprimant à propos, Lambert Mende, Ministre de la Communication et Médias, a affirmé que la police a fait son travail et que, dorénavant, l'on doit savoir que la force est à la loi. Il est, certes, vrai que les comportements affichés par ces différents groupes ne sont à applaudir.

Mais, en tout temps et toutes circonstances, savoir quelles stratégies mettre en œuvre pour une solution durable. Pourquoi cette affirmation ? C'est justement pour éviter que le groupe n'évolue par scissiparité, au point de voir ses membres surgir ou ressurgir de façon intempestive et à des endroits différents, pour y semer la désolation. Ne dit-on pas que dans notre culture, la politique de l'arbre à palabre a toujours été privilégiée ? Pourquoi ne mettons pas justement en avant cette politique que de privilégier la force, parfois disproportionnée, appelant certaines organisations internationales de droit de l'homme à réagir ? Car, le problème qui se pose en l'espèce, pouvait tout aussi trouver une solution sans nécessairement faire parler les armes.