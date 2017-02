Congo-Kinshasa: Arrangements particuliers - La CENCO de nouveau au front !

On va encore se retrouver demain (aujourd'hui) avec le Rassemblement avant la Majorité Présidentielle. Il est important que toutes les parties se fassent de concessions, nous voulons toucher les consciences des uns et des autres pour des concessions utiles qui permettront l'organisation des élections», a déclaré l'abbé Donatien N'shole au téléphone d'une consœur en ligne.

«Ce sont là des questions pour lesquelles nous allons délibérer en interne pour revenir demain et donner officiellement nos propositions aux évêques », a-t-il révélé un peu plus tard.

Trois sujets ont été au menu. Il s'agit de la problématique du leadership du Rassemblement après la disparition du lider maximo et la désignation du président du CNSA, du Premier Ministre et, enfin, l'épineuse question du partage des ministères de souveraineté.

La disparition d'Etienne Tshisekedi et le blocage, jusque-là, de sa dépouille sur fond des controverses entre ses proches et l'Etat congolais trace une sombre perspective pour le Congo-Kinshasa, si rien n'est fait.

