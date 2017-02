Congo-Kinshasa: Tshisekedi - La famille condamne toute tentative de récupération politique des obsèques

10. Le Président Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA mérite les obsèques nationales dignes et devant connaître la participation de tous, y compris des représentants de l'Etat congolais pour lequel il s'est donné corps et âme toute sa vie.

8. Dès lors, fidèle à son principe sacré « le peuple d'abord » et communiant en cela avec l'ensemble du peuple congolais, la famille considère que pour éviter toute forme de dérive et au nom de l'hommage que les Congolais, toutes tendances confondues, souhaitent lui rendre dans un climat serein, les obsèques au pays d'Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA devraient être consécutives à la mise en œuvre effective de l'Accord du 31.12.2016.

3. Toutes ces marques d'expression fervente de douleur de notre peuple et d'hommages rendus par des responsables politiques à travers le monde, sont une reconnaissance méritée de l'engagement et du combat de la vie d'un homme de paix, d'un leader politique qui a tout donné, tout sacrifié pour que son pays soit une vraie République, bâtie sur un Etat de droit où la démocratie s'exerce effectivement.

2. Quoique meurtris par la douleur consécutive à cette tragédie, nous tenons à adresser nos sincères et profonds remerciements à tous ceux qui, de divers horizons tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, ont spontanément tenu à nous manifester leur compassion et leur solidarité.

