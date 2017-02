Ile Maurice: Ces coupures d'eau qui persistent

Ils sont népalais, indiens, ghanéens ou bangladais... Quarante étrangers - 37 hommes et trois… Plus »

Un autre habitant de Camp-de-Masque, Jean Luc Gopal, soutient, pour sa part, que des cadres de la Central Water Authority (CWA) lui avaient expliqué que la fourniture est interrompue à cause d'un problème d'eau boueuse et de pompe. «On m'avait dit que la situation allait s'améliorer, mais cela n'a jamais été le cas.»

Le conseiller nous fait comprendre que cette situation n'affecte pas tout le village. «Nous avons un réservoir non loin d'ici, à l'Unité, mais celui-ci ne fournit pas assez d'eau pour tout le village.» Les rues les plus touchées par les coupures sont Balance John, Vishwanath lane et Camp Sonar.

Il fait très chaud mais on n'arrive plus à prendre la douche ou à s'occuper des tâches ménagères, comme faire à manger, convenablement», déplore-t-elle.

Pour Sangeeta Mookteeram et son fils Kumar, tout leur quotidien a été bousculé. «On ne peut plus vivre dans cette situation, surtout avec les enfants.

En effet, les tâches ménagères débutent très tôt le matin car les habitants n'ont plus accès à l'eau durant le reste de la journée et doivent attendre le lendemain matin pour pouvoir s'approvisionner à nouveau. «Nous avons déjà fait face à des coupures auparavant, mais jamais comme cela», indique le conseiller.

Il est presque midi mais le village de Camp-de-Masque est anormalement calme. Pour cause, la routine de ses habitants a été chamboulée depuis environ trois semaines, à cause des coupures d'eau.

Déjà trois semaines que les habitants ont des difficultés à s'approvisionner en eau potable. Une situation qui devient de plus en plus invivable pour eux. Ils envisagent de manifester.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.