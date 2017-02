Afrique Centrale: CEMAC - L'institution sous - régionale entend poursuivre les réformes de l'administration douanière

Les agents de douanes des pays de la Communauté économique et monétaite de l'Afrique centrale (Cémac) tiennent du 14 au 17 février à Brazzaville, un séminaire sur la poursuite des réformes de l'administration douanière des pays membres. Objectif : moderniser ladite administration.

Outre les missions traditionnelles de la douane, le séminaire vise trois objectifs à savoir : orienter les investissements vers les secteurs prioritaires et de production des statistiques sur le commerce extérieur, lutter contre la fraude afin de préserver le tissu économique des Etats, la protection de la sécurité et de la santé publique en matière de lutte contre la drogue et le trafic des stupéfiants puis, mener des réformes qui s'appuient sur les meilleures pratiques du management, des procédures claires, des contrôles modernisés et un système d'information qui retrace tous les flux et sécurise les recettes.

« Cette vision devrait reposer sur une harmonisation des procédures, une collaboration entre les services mais aussi et surtout sur un programme commun de renforcement des capacités », a déclaré le conseiller à la fiscalité et aux douanes, au ministère congolais des Finances, Guénolé Mbongo Koumou à l'ouverture du séminaire.

Et d'ajouter, « Dans un monde en perpétuel mouvement, où la tendance est à la formation des grands ensembles pour atteindre l'efficacité, nos économies doivent développer une vision commune en matières de réformes fiscales et douanières. Dans cette vision, et en perspective de la chute progressive des barrières économiques, le rôle de la douane est appelé à évoluer ».

Signalons que parmi les animmateurs du séminaire, figurent les représentants et experts du Fonds monétaire international (FMI) et d'AFRITAC Centre.

