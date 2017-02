Congo-Brazzaville: Vers des échanges d'expériences en matière foncière

La République du Congo et le Brésil envisagent de développer des échanges bilatéraux dans le domaine foncier, a annoncé le 14 février à Brazzaville, l'ambassadeur du Brésil au Congo Raul de Taunay, à l'issue d'un entretien avec le ministre congolais des Affaires foncières et du domaine public Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou.

«On est venu échanger avec le ministre sur les problèmes mutuels. Comme vous le savez, le domaine foncier est très important tant pour le Congo que pour le Brésil. On a eu un entretien amical et certainement on ira approfondir quelques sujets pouvant être d'intérêt bénéfique pour les deux pays», a-t-il déclaré.

Les deux pays amis sont liés par des relations diplomatiques régies par l'accord général de coopération conclu le 18 février 1981 à Brasilia. Au Congo, la présence des entreprises brésiliennes est plus remarquable dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics.

Après avoir exprimé le soutien de son pays au Congo, le diplomate brésilien a estimé que les deux pays situés de part et d'autre de l'océan atlantique avaient certaines expériences communes.

«Le Congo est un bassin semblable à notre bassin amazonien. On a des similitudes et de la fraternité évidentes dans certains domaines. On va chercher à explorer ces domaines-là et trouver les meilleures formes de coopération avec le gouvernement et le peuple congolais», a-t-il conclu.