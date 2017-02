Les commerçants se plaignent de ne pas réaliser les ventes qu'ils font généralement à l'approche du 14 février, jour de la Saint-Valentin, où des amoureux se font beaucoup de cadeaux.

La fête de la Saint-Valentin, célébrée chaque année à travers le monde, a beaucoup perdu de son entrain à Kinshasa où les préoccupations sont plutôt ailleurs. Les Kinois hier friands de cette célébration qu'ils ont intégrée dans leur mode de vie chaque 14 février ont fini par perdre les bonnes habitudes.

Les articles destinés aux amoureux affichés sur les étalages des grandes surfaces ou même dans des boutiques peinent à se faire écouler au grand dam des marchands résignés par cette situation de fait.

« Nous vendons beaucoup plus de nuisettes et sous-vêtements en rouge et noir », a confié le tenancier d'une échoppe au centre-ville.

En fait, l'argent ne circule pas et beaucoup des Kinois désargentés considèrent cette fête comme un gâchis préférant épargner leurs maigres ressources pour d'autres affectations plus utiles.

L'engouement d'il y a deux ans qui caractérisait la Saint-Valentin a pris un coup de nez. C'est à peine qu'on peut apercevoir dans la rue un couple ou un quidam habillé en rouge et noir. Dans certains milieux, tout celui qui s'habille de la sorte est vite fusillé de regard par des passants comme s'il venait d'un autre monde.

Moralité : la fête des amoureux a cessé d'être sous les feux de l'exhibitionnisme notoire pour revêtir un caractère plus discret, plus réfléchi et plus romantique porté par les seuls initiés.

Et ça se passe dans les réseaux sociaux et dans quelques restaurants huppés de la ville où des tourtereaux laissent libre cours à leurs fantasmes et à leur épanchement de cœur.

La situation économique délétère du pays avec, à la clé, la dépréciation du franc congolais et son corollaire d'inflation a littéralement estompé les ardeurs et mis un frein à une effervescence qui peine à trouver ses marques dans une ville où la politique a repris son droit de cité.

Seuls les artistes musiciens tentent de restituer la Saint-Valentin dans son contexte à travers des productions annoncées en soirée dans quelques espaces récréatifs à Kinshasa.

Malgré cela, la Saint-Valentin 2017 à Kinshasa aura laissé le goût âcre d'une ville en déliquescence qui, depuis longtemps, a cessé de vivre... .