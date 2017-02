Congo-Brazzaville: Lecture publique - Des « points lecture » pour développer l'accès au livre

L'Institut français du Congo (IFC), l'espace culturel Yaro, le cercle culturel pour enfant et l'espace Africa graffitis ont décidé de pérenniser l'expérience « Bibliobus » menée en partenariat pendant les mois de juillet et septembre 2016 par la création d'un réseau des « points lecture » dans la ville océane. L'ouverture des premiers « points lecture » aura lieu le 15 février à l'espace culturel Yaro situé à Loandjili en présence de toutes les parties prenantes du réseau.

Le réseau est le fruit de la convergence de leurs volontés, moyens et engagements pour un développement de l'accès au livre, source d'apprentissage, d'accompagnement des études scolaires et d'épanouissement personnel. Dans un texte d'extension urbaine et de rareté d'équipements culturels dédiés, le réseau des « points lecture » répond à une nécessité de proximité de l'offre culturelle, d'autant que son action est plus particulièrement adressée à l'enfance et à la jeunesse.

Il s'agit là d'un nouveau projet culturel qui participe non seulement au renforcement de l'identité départementale mais qui offre également à l'ensemble de la population un accès égal à la lecture publique.

Les partenaires engagent donc leurs équipes respectives dans un projet qui s'appuie également sur un groupe de bénévoles. Des actions de formation de tous les intervenants du projet seront menées tout au long de la première année de fonctionnement, afin de garantir une animation et un encadrement des jeunes usagers de qualités. Cet enjeu s'appuiera également sur la mise en commun des compétences des animateurs du réseau.

Dans ce cadre, l'IFC met à disposition de chaque « points lecture » une sélection variée de livres (tenant compte des différences d'âge, de goûts et d'usages) qui sera renouvelée périodiquement à partir du fond de sa médiathèque.

Les partenaires mettent à disposition leurs locaux et espaces, une à deux fois par semaine. Ils privilégient une démarche empirique, évolutive qui n'hypothèque pas la concrétisation de leurs ambitions communes, par l'attente de subvention spécifiques. L'addition de l'apport de chacun, quelle qu'en soit la nature, ainsi que la disponibilité des bénévoles, permettent de poser les fondations du réseau les « points lecture ». Rappelons que des « points lecture » sont considérés comme des équipements socioculturels indispensables qui contribuent activement à la vie des départements, ce sont également des lieux de rencontre et de convivialité qui offrent des services de plus en plus diversifiés à la population.