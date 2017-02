Congo-Kinshasa: Rumeur de la saisie de fonds - Matata ciblé

La rumeur semble peut-être persistante, mais elle ne se serait pas confirmée. Le 13 février dans la mi-journée, une information a rapidement circulé surtout sur les réseaux sociaux, faisant état de la saisie d'une colossale masse d'argent au beach de Brazzaville par la douane du Congo voisin.

Selon cette rumeur, une importante somme de cent millions de dollars en liquide aurait été interceptée de l'autre côté du fleuve, en provenance de Kinshasa. Et le nom de l'ancien Premier ministre Augustin Matata aurait été associé à ce pseudo-scandale, comme étant le propriétaire de cette somme d'argent.

Et cela s'apparenterait fort bien à une énième attaque contre la personne de cette personnalité publique qui a servi le pays pendant quelques années à la primature, au ministère des Finances et au Bureau central de coordination (BCECO).

En effet, cette rumeur suscite bien des interrogations lorsque l'on sait que les douanes brazzavilloises seraient elles-mêmes surprises par cette nouvelle. « Rien n'a jamais été saisi à Brazzaville.

Et puis quel idiot pourrait amener un convoi d'une pareille masse d'argent sans escorte pour l'acheminer en plus à Brazzaville lorsque l'on sait que Brazzaville, c'est Kinshasa, les deux capitales les plus rapprochées du monde ?», s'est interrogé un analyste avec un peu plus de jugeote.

Et de continuer : « C'est sidérant que l'on soit aussi facilement manipulé et désinformé à Kinshasa, on succombe béatement à l'intox ».

Et le Premier ministre honoraire Matata a visiblement été la finalité de cette intox. Tenez, il a été la cible d'une récente attaque À la suite d'une facture payée par le secrétariat général du gouvernement pour l'acquisition d'une Jeep en sa faveur.

Mais ces pourfendeurs, révèle-t-on, n'ont pas indiqué que tous les ministres reçoivent des véhicules de marque Jeep Prado accompagnés des indemnités de sortie et cela dure depuis quelques années. Ils ont occulté toutes les autres factures pour ne mettre que la sienne sur les réseaux sociaux et dans d'autres médias.

Cela démontre que Matata Ponyo, même après avoir donné sa démission et effectué la remise et reprise avec son successeur à la Primature, continue de déranger certaines personnes. Aussi cherchent-elles par tous les moyens à lui trouver des squelettes dans les placards.

Mais ceci pourrait être la preuve que ce technocrate, qui s'est positivement politisé au regard des actions menées dans la gestion, a bien laissé des traces et un sillon à suivre pour mener encore bien plus loin le pays, au grand dam de ceux qui continuent à lui chercher noise et à poursuivre des guerres stériles de clan.

Et l'on ne serait pas étonné de voir Matata, qui bénéficie toujours de la confiance du chef de l'État de rebondir, lui qui a quitté son poste à la suite de l'Accord de la Cité de l'OUA impliquant la nomination d'un autre Premier ministre issu de l'opposition politique.