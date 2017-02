Congo-Brazzaville: Zones économiques spéciales - La Chine envisage un cycle de formation pour le personnel congolais

Au sortir d'un entretien le 14 février avec le ministre Alain Akouala Atipault, l'ambassadeur de Chine au Congo, Xia Huang a déclaré que son pays est prêt à accueillir des agents congolais pour suivre une formation dans la perspective de réalisation de la zone économique spéciale de Pointe-Noire.

L'ambassadeur a précisé que ladite formation se déroulera dans un parc industriel chinois actuellement en plein fonctionnement. Les bénéficiaires de cette formation pourront, sur place apprécier comment gérer et faire fonctionner une zone économique spéciale.

« La mise en place ou le fonctionnement de la Zone économique spéciale de Pointe-Noire repose sur une bonne base des ressources humaines. Dans cet esprit, la Chine est prête à accueillir des agents congolais pour qu'ils puissent suivre un cycle de formation en théorie et en pratique », a précisé le diplomate Chinois.

« Concernant le démarrage de cette formation, nous attendons une réponse des autorités congolaises. Nous serons également en concertation avec les départements ministériels concernés pour que d'ici à quelques semaines nous puissions arrêter une liste définitive des agents qui iront en Chine. Quant au nombre d'agents bénéficiaires, il sera connu en tenant compte des besoins du gouvernement congolais », a-t-il ajouté.

Abordant dans le même sens, le ministre Alain Akouala Atipault a souligné l'importance de cette formation « anticipée », et la mise en œuvre le plus vite possible de la zone économique spéciale de Pointe-Noire.

« Pour l'heure, il s'agit de réfléchir à la formation des hommes et des femmes qui auront la mission d'assurer l'accompagnement, le fonctionnement de ces zones économiques. Dans notre rôle de position assez transversal, nous ferons intervenir les autres ministères dans l'identification de recrutement du personnel qui ira en chine pour la formation. Le pilotage des Zones économiques spéciales étant assez diversifié, les profils seront également très diversifiés », a confirmé le ministre de tutelle.

S'adressant aux détenteurs des documents attestant qu'ils sont propriétaires d'une parcelle de terrain au sein de la Zone économique spéciale de Pointe-Noire, le ministre a rassuré que le processus se fera selon les règles de l'art, car des instructions fermes et claires ont été données.

« Avec le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Martin Aimé Parfait Coussou Mavoungou, nous avons lancé les opérations de délimitation, d'arpentage et de bornage des 30 kilomètres carrés qui vont constituer le parc industriel de la future Zone économique spécial de Pointe-Noire, en accord avec l'entreprise China Development Institute. Dans ce processus, la loi sera respectée », a rappelé Alain Akouala Atipault.

Pour la Zone économique spéciale de Pointe-Noire, rappelons que les parties chinoise et congolaise proposent la construction d'un port minéralier moderne servant de carrefour et grand terminal pour les échanges commerciaux en Afrique centrale et de modèle pour le continent africain. Les deux parties entendent également valoriser le secteur des hydrocarbures et diversifier l'industrie gazière en exploitant les produits dérivés du gaz (les engrais ou l'urée, le méthanol et l'électricité).