Congo-Brazzaville: Département de la Bouenza - Jules Monkala-Tchoumou a pris ses fonctions de nouveau préfet

Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, a intronisé le 11 février dernier à Madingou le nouveau préfet du département de la Bouenza, le colonel Jules Monkala Tchoumou

Nommé par décret 2017-9 du 24 janvier 2017, le nouveau promu succède à Célestin Tombet Kendé. En effet, Jules Monkala-Tchoumou a invité les populations de la Bouenza à participer activement à l'œuvre de développement de ce département dans la rigueur et la vérité. Il a également demandé aux cadres et agents d'associer leurs efforts dans l'intérêt de la République afin, dit-il, de garantir une administration de proximité aux usagers.

Il entend accomplir sa nouvelle mission conformément aux lois et règlements de la République, tout en veillant à ce que toutes les filles et tous fils du département soient en paix. L'ancien porte-parole de la police s'est engagé à tout mettre en œuvre afin de pérenniser le climat de paix et de sécurité qui règne dans la Bouenza. « Le Congo est un Etat de droit, un pays modeste, au sein duquel les droits et libertés fondamentaux des personnes sont garantis », a-t-il fait savoir.

2017 étant une année électorale, le nouveau préfet de la Bouenza a souhaité que son département puisse donner à la communauté nationale et internationale le maximum de sa maturité et de sa conscience. Jules Monkala-Tchoumou a, par ailleurs, rendu hommage au président de la République qui l'a nommé à cette haute fonction au niveau de l'Etat.

Intronisant le nouveau promu, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a rappelé quelques axes devant guider les actions du préfet. Selon lui, le préfet doit résider en permanence sur le territoire départemental, notamment à Madingou, siège de la préfecture de la Bouenza, et non à Pointe-Noire, à Brazzaville ou à Dolisie.

Cette instruction concerne également les sous-préfets et les directeurs départementaux qui ne peuvent s'absenter sans l'autorisation du préfet. Raymond Zéphirin Mboulou a, enfin, demandé au nouveau préfet de prendre des mesures courageuses pour que les fonctionnaires affectés dans le département de la Bouenza puissent être permanents à leur poste de travail.

Né le 14 juin 1956 à Lekana, dans le département des Plateaux, le colonel Jules Monkala-Tchoumou est détenteur d'un diplôme de commissaire de police, obtenu à l'Ecole nationale supérieure de Police de Saint-Cyr, au Mont d'Or, à Lyon en France. Il était jusqu'à la date de sa nomination, directeur de la sécurité publique, porte-parole de la police nationale.