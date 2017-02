Ile Maurice: Des conditions imposées par les autorités mauriciennes ont plombé les ailes d'Air Asia X

Les conditions imposées par les autorités mauriciennes à Air Asia X pour desservir Maurice ont-t-elles causé la chute de la compagnie malaisienne? Ou est-ce vraiment le «lobby d'un groupe ethnique» comme rapporté par le journal en ligne independent.sg dans son édition du 14 février ? Celui-ci rapporte que "the sudden decision could be due to peer pressure by local ethnic groups, lobbying to the authorities in Mauritius to stop the highly successful flights", peut-on lire.

S'ils sont plusieurs à nier des pressions politiques pour l'arrêt des vols, certains opérateurs du secteur affirment que la compagnie low-cost n'a pas honoré ses conditions auprès du gouvernement. «D'octobre à fin mars, c'est la période où les facilités ont été offertes à Air Asia X. Elle n'a pas rempli ces conditions», indique-t-on du côté de l'hôtel du Gouvernement.

Quelles sont ces conditions? Air Asia, devait ramener 10 000 touristes Malaisiens à Maurice en une année. Selon nos informations, Airports of Mauritius Ltd (AML) et la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) offraient beaucoup de primes incitatives à Air Asia X. «Il y a eu des tarifs préférentiels pour la soutenir. Elle a même obtenu une enveloppe financière. MK ne desservait pas Kuala-Lumpur. Zot inn gagn la rout totalment pu zot». L'on indique que durant les quatre derniers mois, Air Asia X a transporté 15 000 voyageurs, dont environ 50 % de Mauriciens. «Il faut attendre fin mars pour un bilan.»

Un opérateur de l'aviation explique que si Air Asia X arrivait à transporter plus de 10 000 touristes par an, elle bénéficiait d'un tarif réduit en frais aéroportuaires. Selon des proches d'AML, «l'incentive était une décision collective». Une source proche affirme que c'était sur une base pilote. «Il y avait des décisions rattachées. Il fallait compléter une année. Cela ne fait que cinq mois et les conditions à ces incentives n'ont pas été honorées». Selon cette source, même si Air Asia avait complété une année et qu'il n'y avait pas les 10 000 touristes comme prévu, il aurait fallu annuler les primes.

Kevin Ramkaloan, directeur général de la MTPA affirme qu'il y existe un accord de co-marketing entre l'Office du Tourisme et Air Asia X. «C'est un projet. On n'a rien déboursé encore», dit-il, ajoutant que «Maurice reste une destination hautement désirable», avec beaucoup de demandes venant des lignes aériennes. «Qui sont-elles?» Le directeur de la MTPA n'a pas souhaité répondre.

Pour les autres opérateurs, le retrait d'Air Asia X est une décision commerciale. «Ou pé dépenser pa pe gagn li en retour», lance l'un d'eux. Du côté de Rogers Aviation, General Sales Agent (GSA) d'Air Asia X à Maurice, l'on dit être attristé par le départ de la compagnie low-cost qui a donné «une nouvelle dimension du voyage aux Mauriciens». L'on explique qu'il y a eu beaucoup de nouveaux voyageurs. «J'ai vu des familles voyager. Les Mauriciens ont compris ce que c'était que le low-cost. Pour eux, c'est une superbe aventure.» En effet, ils sont 11 000 Mauriciens à voyager à bord d'Air Asia X en cinq mois, indique notre source. Selon elle, le problème était du côté de la Malaisie.

Contacté au téléphone pour une réaction sur les conditions non-respectées, Fairuz Majid, le responsable de communication d'Air Asia X nous a simplement référé au communiqué émis le 13 février par la direction de la compagnie aérienne malaisienne.