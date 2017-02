Afrique: CAN U20 - Quatre professionnels dans le groupe camerounais

L'équipe nationale des moins de 20 ans qui prendra part à la CAN de sa catégorie (26 février… Plus »

"On sait qu'on a une bonne équipe. On sait aussi qu'on a de bons jeunes joueurs. Mais on sait aussi que les autres équipes se préparent à gagner cette compétition également. Il va donc falloir être prudent parce que c'est un tournoi", a expliqué le technicien cité par la publication.

"Les quatre professionnels complètent ainsi un groupe de Lions indomptables juniors en stage à Yaoundé", précise le document, soulignant que l'objectif est d'aller le plus loin possible selon le coach, Cyprien Ashu Bessong.

Il s'agit d'Eric Ayuk Mbu de Bethlehem Steel et l'arrière gauche de Seattle Sounders, Nouhou Tolo qui évoluent tous les deux aux Etats Unis d'Amérique, Tony Njiké, milieu de terrain des moins de 19 ans de Bordeaux (France) et Hervé Bodiong Andiolo du FC Paphos de Chypre, précise la même source.

