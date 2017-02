Congo-Kinshasa: Francis Kalombo - «Pour honorer Tshisekedi, il faut mettre en application l'accord du 31 décembre»

«Moïse est déterminé. Pour lui, il faut qu'il rente. Il n'a tué personne et il n'a rien volé. D'ailleurs, son cas a été bien plaidé par She Okitundu [ministre des Affaires étrangères] à l'Union européenne parce que She Okitundu a déclaré à l'Union européenne qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans qu'on ne puisse lui donner les moyens de pouvoir se défendre, ni l'entendre», explique encore Francis Kalombo qui souligne que l'ancien gouverneur du Katanga avait reçu l'autorisation du procureur général de la République pour aller se faire soigner à l'étranger.

«Le 31 décembre, on a signé un accord. Etienne Tshisekedi a participé. Pour l'honorer, je pense qu'il faut le mettre en application et faire en sorte que le Congo puisse avancer.

Francis Kalombo, député national vivant en exil et proche de Moïse Katumbi estime que pour honorer Etienne Tshisekedi, le gouvernement et les autres parties prenantes aux discussions sous l'égide des évêques catholiques doivent mettre en application l'accord signé le 31 décembre de l'année passée.

