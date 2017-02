Mali: Les magistrats de retour au travail, les enseignants du Nord en grève

A côté d'elle, une étudiante. Depuis un mois, à cause de la grève, impossible pour elle d'obtenir un document important pour constituer un dossier pour le concours de la fonction publique. Aujourd'hui, elle est satisfaite : « Je suis venue chercher mon certificat de nationalité et j'ai trouvé ce que je voulais ».

De source académique, le mouvement de grève est plutôt bien suivi. Au ministère de l'Education, on rappelle que des discussions ont été engagées et que des concessions ont déjà été faites, notamment en termes d'évolution de carrière. Et qu'il appartient dorénavant aux autorités régionales décentralisées de régler le problème.

Le mouvement de grève des enseignants du nord du Mali concerne les régions de Gao, Tombouctou, Kidal, Ménaka et Taoudeni. Ce n'est pas le premier, puisqu'ils avaient déjà cessé le travail lors de la rentrée scolaire et lors des examens le mois dernier.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.