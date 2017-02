Congo-Kinshasa: Une chemise de couleur rouge provoque la panique à Kananga

Depuis l'année passée, plusieurs villes et cités des provinces du Kasaï connaissent des violences entre les forces de l'ordre et des miliciens qui se réclament du chef Kamwina Nsapu, tué dans une opération de police en août 2016 après avoir contesté l'autorité du pouvoir central.

L'armée a repoussé l'attaque et a récupéré douze fusils, ont fait savoir les mêmes sources. La veille, les mêmes miliciens avaient attaqué Tshimbulu. Six personnes présentées comme des miliciens de Kamuina Nsapu auraient été abattues.

Du côté des services de sécurité, on a fait savoir que des miliciens armés d'armes blanches et des fusils de calibre 12 seraient venus de 5 groupements voisins de Tshimbulu.

Un jeune qui était habillé en chemise rouge, considérée comme le symbole fétichiste des miliciens. On a cru que c'était un milicien de Kamuina Nsapu et ça a créé un peu de panique dans un coin de la ville ce matin ».

