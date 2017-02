Mauritanie: Brakna/Baghdad - Cérémonie de réception d'infrastructures d'eau et d'assainissement dans 63 écoles

Le Wali du Brakna, M. Abderrahmane O/Mahfoudh O/ Khattry, accompagné du DREN du Brakna,M. Sidi Mohamed O/ Hademine, a présidé ce mardi 7 février 2017, à l'Ecole de Baghdad (Commune d'Aghchorguitt), la cérémonie de réception des infrastructures d'eau et d'équipements d'hygiène et d'assainissement dans 63 écoles de la Région.

Organisée par la Direction de la nutrition et de l'éducation sanitaire du MEN avec l'appui de ses partenaires, l'ADRAO (Agence Adventiste d'aide et de développement) et l'UNICEF (Fonds des Nations-Unies pour l'enfance), cette cérémonie a été marquée par la présence de la Coordinatrice régionale du MASEF, Mme Toutou M/ Yacoub ainsi que du Maire de la Commune d'Aghchorguitt, M. Mohamed Mahmoud O/ Haïballa. MM. Sidatty O/ Hamonna, Moustapha Harouna, Andres Saenz, Maurice Taïsia et Ahmedou O/ Ahmed Habib, respectivement directeur de la nutrition et de l'éducation sanitaire au MEN, Responsable du programme eau, hygiène et assainissement à l'UNICEF, Représentant d' ADRAO en Mauritanie, Coordinateur et Point focal du projet ont également rehaussé de leur présence à cette cérémonie qui vient couronner deux années de partenariat fécond entre le département en charge de l'éducation et ses partenaires.

Souhaitant la bienvenue aux participants, le Maire de la Commune d'Aghchorguit, a vivement remercié, au nom de son conseil municipal, l'ADRAO et l'UNICEF dont l'appui financier et technique a permis de réaliser des infrastructures d'eau et d'assainissement dans 63 écoles du Brakna dont celle du village de Baghdad. Il a mis en exergue l'importance que revêt cette réalisation dans la formation des élèves, cadres du futur.

Prenant la parole à son tour après un sketch sur le lavage des mains organisé par les élèves de l'école, le Représentant d'ADRAO a rappelé que son institution qui est présente en Mauritanie depuis 1994 œuvre aux côtés du gouvernement mauritanien dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement.

Poursuivant le Dr Andres Saenz s'est dit fier de voir ces latrines opérationnelles dans les écoles en insistant sur le volet sensibilisation pour le changement de comportement car « mieux vaut prévenir que guérir ».

Quant au Responsable du Programme eau, hygiène et assainissement à l'UNICEF, il a d'abord remercié les autorités administratives pour leur présence avant de rappeler que son institution a toujours été aux côtés du gouvernement mauritanien dans plusieurs domaines (éducation, accès à l'eau potable, hygiène et assainissement, protection de l'enfance, santé, communication pour le changement de comportement, politiques et stratégies). M. Moustapha Harouna a également insisté sur l'importance de l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement dans l'amélioration des conditions de santé des populations. Avant de terminer, il a invité tous les usagers des installations, particulièrement les APE, à veiller sur leur pérennité et leur entretien.

Clôturant la cérémonie, le Wali du Braknaa d'abord rappelé que « conformément aux orientations du Chef de l'Etat, le gouvernement mauritanien œuvre depuis ces dernières années à l'élaboration de programmes structuraux pour la formation de générations saines et cultivées ».

M. Abderrahmane O/ Khattry a indiqué que « l'absence de conditions d'hygiène et d'assainissement est la principale cause de la déperdition scolaire et de la baisse des niveaux ».

« C'est ainsi que le gouvernement mauritanien, avec l'appui de ses partenaires dont l'UNICEF et ADRAO que nous remercions du fond de nos cœurs, exécute un vaste programme d'assainissement dans les écoles », a-t-il encore ajouté.

Enfin, le Chef de l'exécutif régional a d'abord rappelé que le présent programme mis en place dans 63 écoles profitera à 8107 élèves dont 4025 filles et 165 maîtres dont 18 femmes.

Notons que la Direction Régionale du MEN, le personnel et les parents d'élèves de l'Ecole de Baghdad ont mis les bouchées doubles pour assurer à l'évènement un succès éclatant.