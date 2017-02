Afrique: Championnats d'Afrique de cyclisme - L' Erythrée domine

Aux Championnats d'Afrique de Cyclisme à Luxor en Egypte, l'Erythrée fait la loi à l'image de la journée de mardi où le pays s'est adjugé les médailles d'or dans les épreuves de contre-la-montre par équipes en hommes et dames.

Ce sont les filles qui ont donné le ton en remportant la course de 36 km. Wehazit Kidane, Mossana Debesay, Bisrat Ghebremeskel et Wegaheta Gebrihiwit ont réalisé un chrono de 1h 01 min 55 s devant l'Ethiopie et l'Egypte.

Chez les hommes, Meron Abraham, Amanuel Gebreigzabhier, Awet Habtom et Meron Teshome ont franchi la ligne d'arrivée des 56 km en 1H 08 min 42 s, devant les Algériens Azzedine Lagab, Abdelkader Belmakhtar, Abderrahmane Mansouri et Abdallah Benyoucef et les Rwandais Joseph Areruya, Samuel Mugisha, Valens Ndayisenga et Jean Bosco Nsengimana.

Ce mercredi, en contre-la-montre individuel chez les juniors, l'Algérien Hamza Mansouri a terminé le circuit de 29 km en 38 min 35, devant le Marocain Mohammed Medrazi et l'Ethiopien Kiflom Gademaedhim Gebreselassie.

Chez les dames, l'Ethiopienne Kasahun Tsadkan Gebremedhn remporte la course devant sa compatriote Hailu Zayd Haftu et la Nigériane Okorie Jacinta