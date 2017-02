Cameroun: La foire promote ravit la vedette à la Fomaric

La tenue au même moment des deux foires ne fait apparament pas les affaires du festival de Nkotti François

Plus les années passent et plus la foire Fomaric s'agrandit avait on coutume de dire. Mais on ne saurait le dire de l'édition 2017 .Principal accusé la foire Promote.

En effet la Fomaric était même quitté du statut de simple foire à celui de festival tant sa notoriété avait grandi .Les stands étaient plus achalandés les uns que les autres .Les entreprises rivalisaient même d'ingéniosité pour aménager les leurs. Les attractions plus belles et plus inovantes au point où un accord de partenariat a même été conclu et signé entre les organisateurs du désormais festival Fomaric et la Communauté Urbaine de Douala faisant de ce dernier un événement rentrant dans le budget de la communauté urbaine, Afin de voir plus grand .

Mais cette année, ce n'est pas le même contenu. Nos réporters sur le terrain se sont rendu compte qu'il y a plus de stands gastronomiques et vestimentaires que des stands des entreprises. La raison: les entreprises ayant misé sur la foire promote celle-ci étant comme ses organisateurs l'indiquent la plus grande vitrine pour les entreprises de la sous région Afrique centrale. C'est donc à Yaoundé au palais des congrès que les plus grandes entreprises de notre chers pays ont sorti leurs artilleries lourdes pour se montrer sous leur plus beau jour.

Ceci reléguant le festival du très cher Nkotti François au second plan à cette période précise. Même sur le plan médiatique, depuis l'ouverture de cette foire promote ce lundi par le premier ministre représentant le chef de l'État ces télés et radios n'ont d'yeux que pour promote. Entre décrochages, directs, et plateaux spéciaux rien n'est fais sans promote. On aurait de la peine à penser qu'au même moment à Douala se déroule le festival fomaric.

Même au niveau de l'affluence du public malgré la pletorre de star annoncée à beaucoup de peine à faire un grand monde du côté de bepanda, la mayonnaise de fomaric ayant beaucoup de peine à prendre.

Bien heureusement la foire promote se déroulant tous les deux ans n'aura pas lieu l'année prochaine et laissera un peu plus d'espace au festival fomaric de rattraper cette édition 2017 qui ne débute pas sous de bons auspices. Et aussi que les organisateurs des deux événements pourraient s'accorder sur les dates de tenue de leur leurs événements respectifs afin que l'un ne puisse plus empiéter sur les chiffres de l'autre. Et que chacun trouve son compte.