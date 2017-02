Cameroun: Douala/Yaoundé - Les travaux pèsent sur les transports

Voyageurs et compagnies n'auront pas à en souffrir indéfiniment, les travaux sont exécutés à 63% sur la première partie des réfections qui s'étalent jusqu'à 106 km après Yaoundé en direction de Douala. Et l'on envisage bien, aux Travaux publics, de déplacer le péage de Boumnyebel à Sombo.

C'est surtout le changement (béton au lieu des pavés) de la chaussée, au poste de péage de Boumnyebel et la circulation régulée à ce point-là, qui agacent automobilistes et voyageurs, obligés d'attendre leur tour de passage.

A Douala, d'où partent chaque jour des milliers d'autocars de voyageurs, de camions de marchandises et de voitures personnelles en direction de Yaoundé, le changement imposé par les travaux sur cette route se ressent sur le trafic et les habitudes de voyage.

L'annonce a fait piaffer d'énervement quelques passagers. « Il est possible que le voyage dure trente minutes de plus et même deux heures au pire des cas... », a lancé l'employé de la compagnie, soucieux de bien informer les clients.

