Cameroun: Université de Yaoundé 1 - Montée en puissance de la recherche à base de plantes médicinales

Depuis l'arrivée à la tête de l'Université de Yaoundé 1 du Pr Aurélien Maurice Sosso, l'antre par excellence du savoir et du développement des peuples du Cameroun redéfinit peu à peu son objectif.

Autrefois jugé par plusieurs camerounais comme étant un formateur de théoriciens, le saut qualitatif et l'obligation de résultat assignés aux départements professionnels ont fait s'installer un climat de recherche d'excellence. A ce jour, arrimé à plusieurs programmes de recherche tant nationaux qu'internationaux avec tous les outils de documentation facilitée pour les étudiants (le cas Elsevier), l'Université de Yaoundé 1 voit également la Coopération Allemande s'ajouter à cette mouvance. Le 14 Février 2017, dans la salle des actes de l'Université de Yaoundé 1 a été présenté un projet futuriste devant booster la recherche en plantes médicinales.

Bientôt logé dans l'enceinte de l'Ecole Normale Supérieure de Yaoundé dans le département de Chimie, un appareil de chromatographie liquide couplé à un spectromètre de masse (CL-SM). Cet important don de la République Fédérale d’Allemagne viendra accompagner le projet déjà sur pied « Yaoundé Bielefeld Bilatéral Graduate School of Natural Products with Antiparasitic and Antimicrobial Activity". D'après les explications du Dr Hans-Dieter Stell, Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne au Cameroun et en Centrafrique, cette nouvelle phase entamée dans la coopération entre les deux pays œuvre pour l'amélioration des conditions de vies des populations et derrière, la République Fédérale d'Allemagne n'a aucune intention mauvaise.

Toujours d'après les explications de cet ancien Ambassadeur d'Allemagne au Malawi et à Tel Aviv (Israel), le projet initié avec la Faculté de Chimie de l'Université de Bielefeld en Allemagne mettra sur pied une plateforme numérique pour le E-learning permettant en plus à l'Université de Yaoundé 1 de se connecter à Scinfinder et Antibase pour une durée de 5 ans. Pour le premier cité, il s'agit de la plus grande base données de Américan Chemical Society en termes de recherche sur les plantes médicinales. Quant à Antibase, sa particularité réside dans le regroupement au sein de sa base des données spectroscopiques des molécules organiques isolées de microorganismes animaux et végétaux. Ainsi la recherche effectuée au Cameroun ne pourrait s'encombrer du « déjà découvert ailleurs ».

Coût du projet

D'après plusieurs recherches, le Cameroun regorge de 8400 espèces de plantes recensées jusqu'ici. Pour le domaine de la phytomédecine, parmi ces plantes existent celle dont la toxicité élevée et mal évaluée par certains naturopathes causent l'effet inverse d'une thérapie pouvant au final soit aggraver la maladie soit tuer le patient. N'enlevant en rien l'efficacité avérée de cette médecine traditionnelle ou naturelle, le nouveau projet logé à l'ENS de Yaoundé vient plutôt apporter des améliorations car d'après l'Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Cameroun en y associant tous les acteurs de la chaîne de performance pour aboutir à un travail irréprochable, les différents laboratoires utilisés permettront de vérifier l'efficacité des plantes étudiées, leur standardisation sur le plan mondial et surtout le contrôle qualité de celles-ci nécessaire à la lutte contre les maladies microbiennes et bactériennes.

Pour le coût du projet, le Pr Bruno LENTA précise que pour la première phase qui dure 2 ans avant évaluation à mi-parcours pour un éventuel renouvellement, le coût actuel est de 800 000 Euros soit 524 444 000 FCFA.

En ce moment, déjà 30 étudiants prennent part au projet avec 28 Camerounais, une béninoise et un Ethiopien. Au terme de ce cursus et toujours d'après l'Ambassadeur d'Allemagne, deux étudiants de Doctorat et un post-Doctorat pourront bénéficier d'un séjour au laboratoire de chimie bio-organique de l'Université de Bielefeld pour une durée de 6 mois et 12 mois respectivement.

Réactions

Pr Daniel Abwa, Vice-Recteur de l'Université de Yaoundé 1

Le projet vise la recherche dans l'utilisation de nos plantes dans les soins de nos malades. Dans les prochains jours, c'est un laboratoire qui va être monté au niveau de l'Ecole Normale Supérieure avec une grosse machine permettant de travailler sur ces plantes médicinales. Nous avons un département de chimie qui travaille sur les plantes médicinales qui va être en coopération avec l'Université de Bielefeld pour un échange de connaissances académiques.

Dr Hans-Dieter Stell, Ambassadeur de l'Allemagne au Cameroun et en Centrafrique

Le projet est dans le cadre d'une Coopération académique mais le but final est d'aider directement la population camerounaise et les autres peuples africains à partir des découvertes. L'Allemagne est ici pour aider directement le peuple et rien d'autre derrière.

Pr Bruno LENTA, Chef département Biochimie Ecole Normale Supérieure de Yaoundé

Dans ce projet, il faut noter que les enseignants de l'Université de Bielefed vont de tant en tant renforcer les capacités de leurs homologues Camerounais qui n'auront pas à se déplacer. Même les étudiants à partir du Cameroun pourront recevoir des connaissances complémentaires.

L'autre point positif du projet est la formation des étudiants en plantes naturelles qui devront permettre en fin de formation de produire de phytomédicaments. Pour paraphraser, nous dirons que ce projet permettra de partir de la plantes au phytomédicaments. Les étudiants recevront des bourses, les laboratoires des financements pour la recherche.

Quel est l'apport réel de ce projet lorsqu'on sait que depuis des années on effectue des recherches sur les plantes médicinales ?

Pour le Cameroun et l'Afrique d'abord ceci permet à terme de produire des médicaments au coup accessible à la basse classe. Nous allons mettre des étudiants de biochimie ensemble avec des pharmacologues, des biologistes, etc. de travailler de façon transversale ; de façon à optimiser les résultats.

Quel est le coût de ce lancement aujourd'hui ?

Pour un début, nous avons reçu 800 000 Euros (soit 524 444 000 Fcfa) pour 2 ans environ. Après ces 2 ans, si les résultats sont bons, la DAAD (Coopération Allemande) pourrait prolonger les financements pour 2018, 2019 et 2020. Actuellement nous avons un abonnement de 4 ans à la base de données la plus importante au monde.

A vous entendre il y a obligation de résultats ?

Bien sûr ! Alors que le profil était le choix des étudiants de Doctorat, nous avons élargit à ceux de Première année qui bénéficieront d'une formation jusqu'en année Doctorale. Les moyens sont à notre disposition et nous devons nous mettre au travail pour que d'ici 3 ans, nous ayons des résultats.