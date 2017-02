Congo-Kinshasa: 13,5 millions d'électeurs déjà enregistrés

Il a annoncé que son équipe sera la semaine prochaine dans l'ex-Kasai pour sensibiliser la population sur le bien-fondé de cette opération à laquelle tout le monde devrait massivement participer le moment venu. Il sera question également d'étudier , avec le SEP, le mécanisme du déploiement des kits en cours dans cette province, de préparer le terrain pour le lancement d'une série de formations et d'étudier avec les autorités provinciales les questions liées à la sécurisation du processus électoral. Ces mesures s'avèrent nécessaires dans le but de mettre sur pied des stratégies nécessaires pour ne pas perturber le bon déroulement de l'enrôlement dans cette province.

« L'enjeu était de stabiliser l'opération d'enrôlement dans les provinces précitées. Nous sommes à ce jour à plus de 13,5 millions d'électeurs enrôlés et nous en sommes très satisfaits. L'heure n'est plus à la distraction car, selon notre chronogramme, nous devons donner au peuple congolais un fichier électoral crédible en juillet 2017. On entend lancer les opérations dans le reste du territoire national afin de respecter le programme établi. C'est ce qui justifie notamment notre séjour dans la partie nord du pays... », a indiqué le président de la CENI.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.