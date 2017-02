Le Procureur Général adjoint de la wilaya de Nouakchott Nord, M. Mohamed Yeslem Ould Abdel Kader, a révélé, au cours d'une conférence de presse, organisée mardi au palais de justice, dans la wilaya de Nouakchott Nord, l'arrestation par le poste de gendarmerie nationale au PK 25 sur la route Nouakchott- Boutilimit, le 6 février courant, d'un citoyen en possession d'une quantité de chanvre indien estimée à 17,5 kg, dissimilés dans des caisses en plastique et couverte d'habits.

"La saisie a été réalisée sans assistance à l'aide des chiens policiers, au cours d'un contrôle d'un véhicule Toyota allant vers Nouakchott", a-t-il indiqué, qualifiant l'opération d'exploit du point de contrôle Est de la capitale.

Il a ajouté que les 46 kg de chanvre indien et 8 véhicules de diverses marques ont été saisies et 17 personnes arrêtées, félicitant les autorités sécuritaires pour leur vigilance et les mesures prises pour contrer le trafic de la drogue.

Le procureur a rappelé, par ailleurs, les citoyens des peines encourues par les producteurs, les trafiquants et les consommateurs de la drogue et des stupéfiants en plus de la saisie de tout moyen de transport, au bord duquel ont été découverts ces produits prohibés.

Le commandant de la brigade de gendarmerie de la Wilaya Nord de Nouakchott, le capitaine Mohamed Saleh Ould Cheikh a appelé, dans son intervention, les citoyens à coopérer avec les services sécuritaires et à donner l'alerte sur tout cas suspect.

Il a également rappelé la détermination de l'Etat-major de la gendarmerie nationale à déployer tous les efforts pour mettre les citoyens à l'abri de ces dangereux produits.

Notons que le procureur général adjoint s'était déplacé, auparavant, au PK 25 où il a pu suivre les mesures entreprises par le poste de contrôle pour découvrir les quantités de drogue et autres produits prohibés.