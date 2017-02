Congo-Kinshasa: TP Mazembe - Le défi du nouveau coach

Après un bon parcours d'Hubert Velud à la tête du staff technique de TP Mazembe, les Corbeaux ont un nouvel entraîneur, le Français Thierry Froger. Son contrat d'objectif court jusqu'au 31 décembre 2017.

Le Tout Puissant Mazembe Englebert vient de signer un contrat avec un nouvel entraîneur, le français Thierry Froger. Ce dernier succède à son compatriote Hubert Velub, parti à l'Etoile du Sahel. Et cela intervient à quelques jours de la Supercoupe d'Afrique prévue le samedi 18 février contre Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Le nouveau coach devra rebâtir un onze-type après le départ de 4 cadres cet hiver.

En quête d'un nouvel entraîneur depuis le départ d'Hubert Velud à l'Etoile du Sahel fin 2016, le TP Mazembe a jeté son dévolu sur un autre Français, Thierry Froger. "Le TPM s'est mis d'accord, ce mardi 14 février, à Paris, avec son nouvel entraîneur. Il s'agit du Français Thierry Froger qui a donné son accord. Le contrat d'objectif est conclu jusqu'au 31 décembre 2017", a annoncé le vainqueur de la Coupe de la CAF 2016 lundi sur son compte Facebook.

Agé de 53 ans, le technicien dispose d'une expérience africaine limitée à son bref mandat comme sélectionneur du Togo de juin 2010 à mars 2011, après le drame de Cabinda. Libre depuis un an et son départ de Créteil en Ligue 2 française, Froger n'en reste pas moins un "coach chevronné : plus de 700 matchs au bord du terrain (après plus de 200 comme joueur)", rappelle le site officiel du TPM en soulignant que les Corbeaux de Lubumbashi "ont choisi de poursuivre la tradition française sur le banc. Après Garzitto, Ndiaye, Carteron et Velud, Thierry Froger est le 5ème sur la liste à prendre en charge le club de Lubumbashi."

Un onze à rebâtir

Les deux derniers cités ayant remporté respectivement la Ligue des champions et la Coupe de la CAF, le nouveau coach du club congolais sait que la barre est haute. D'autant plus que le onze-type sera à redéfinir après le départ du trio Christian Luyindama, Merveille Bope et Jonathan Bolingi (Standard de Liège) et de Roger Assalé (Young Boys de Berne) cet hiver...

Préféré à des techniciens français, italiens, néerlandais et belges après plusieurs semaines de pourparlers, le natif du Mans patientera quelques jours avant d'entrer dans le vif du sujet. Attendu dans l'avion le mercredi 15 février pour rejoindre Pretoria, où le TPM dispute la Supercoupe d'Afrique samedi contre Mamelodi Sundowns, il ne prendra ses fonctions qu'après cette affiche de prestige.