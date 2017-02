Congo-Kinshasa: Les travaux de redimensionnement du caniveau perturbe la circulation sur la Chaussée L-D Kabila

Pour laisser passer les véhicules, les passants sont contraints de se blottir contre les murs des parcelles. Qui, lézardés pour certains, risquent de s'écrouer au moindre coup de vent ou de céder et tomber sur des passants. Le passage des véhicules dans les rues et avenues de ce quartier exposent donc les passants aux accidents de toutes sortes.

Les rues et avenues du quartier Mfinda sont à majorité étroites et jonchées de trous provoqués par la furie des eaux des pluies ou par le glissement de terrain.

Quoi de plus normal que la régularité et le nombre élevé de véhicules sur ce tronçon rétréci à la suite des travaux soient perturbés. Mais, il y a lieu de signaler que la perturbation du trafic est à l'origine des retards des travailleurs enregistrés dans leurs lieux de service, ces derniers temps. Ou des perturbations des programmes de plusieurs personnes à leurs rendez-vous.

A ce jour, ceux-ci sont exécutés sur une distance d'environ 500 mètres. Mais, constate-t-on, la circulation des véhicules sur le tronçon où se déroulent les travaux est perturbée. La Chaussée Laurent-Désiré Kabila connaît un intense trafic de véhicules la journée. C'est surtout ceux commis au transport en commun qui effectuent le trajet UPN-Pompage et vice-versa qui sont les plus nombreux et les plus visibles. Cela parce que des passagers sont également nombreux et également visibles pendant la journée sur ce trajet qui traverse l'immense commune de Ngaliema.

