Sénégal: Kaolack/Crise au sein de l'APR - El Hadji Malick Guèye calme le jeu

La crise qui a éclaté ces derniers temps entre des responsables de l'Alliance pour la République (APR) de Kaolack et l'envoyée spéciale du président Macky Sall, Mme Aminata Touré «Mimi», suscite beaucoup de réactions. Après le coordonnateur national de l'Aprodel et le conseiller politique de l'ex-premier Ministre, Sidy Bara Fall, c'était le tour hier, mardi 14 février, du président du mouvement «And Suxali Sine-Saloum Ak Senegal», El Hadji Malick Guèye qui a essayé de calmer le jeu.

Dans un appel solennel lancé à ses pairs, le responsable politique de Latmingué, El Hadji Malick Guèye, a invité tous les responsables de l'Alliance pour la République dans la région de Kaolack à prendre conscience de l'enjeu électoral et de calmer leurs ardeurs. «L'heure n'est plus aux querelles intestinales, non plus aux discordes. Elle est plutôt au travail et à l'incitation à l'unité et à la cohésion», a-t-il déclaré face à la presse pour essayer de dissiper les querelles qui secouent le parti au pouvoir dans la capitale du Saloum. A quelques mois des législatives du 30 juillet prochain, El Hadji Malick Guèye estime qu'il est inutile de rentrer dans ces querelles stériles dans la mesure où chacun des responsables politiques en conflit sont animés d'un seul idéal, celui de voir le parti remporter les prochaines joutes électorales en 2017 et en 2019.

Pour lui, le défi commun qu'il convient de se lancer est de battre l'opposition. Surtout qu'on compte dans la région de Kaolack de gros calibres avec lesquels la majorité présidentielle est surtout en phase, comme les anciens premiers Ministres en l'occurrence Souleymane Ndéné Ndiaye et Abdoul Mbaye qui y sont tous originaires. «Notre défi aujourd'hui est de faire face aux besoins structurants des populations de notre chère région, aux questions liées à la salubrité, au manque d'emploi des jeunes, des femmes, mais surtout à l'absence des infrastructures socio-économiques de base et des projets générateurs de ressources et d'emplois», a plaidé le président de l'ASSSAS.

Compte tenu de la faible performance affichée par la mouvance présidentielle sur l'ensemble des dernières joutes électorales, il a aussi invité les responsables de l'Apr à rester vigilant sur la réalité politique dans le Saloum et d'essayer de renverser les tendances. Dans une autre mesure, El Hadji Malick Guèye invite ses partenaires à travailler à offrir une majorité confortable à MackySall et à sa coalition dans la région de Kaolack.