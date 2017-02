Sénégal: Un temps doux à Dakar, une forte chaleur à l'intérieur du pays (ANACIM)

Dakar — Un temps "doux et clément" se maintiendra à Dakar et les localités proches de la côte, au cours des prochaines 24 heures, à partir de mercredi à 12 heures, période qui sera marquée par une chaleur "fortement ressentie" à l'intérieur du pays, annonce l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"Un temps doux et clément sera noté à Dakar et sur quelques localités proches de la côte, contrairement à l'intérieur du pays où la chaleur sera fortement ressentie, particulièrement sur les régions est et sud-est, avec des températures maximales qui tourneront autour de 40°C", écrit l'ANACIM dans ses prévisions du jour parvenues à l'APS.

"La fraicheur nocturne et matinale se maintiendra sur l'axe Dakar - Saint-Louis et sur le nord du territoire, où les températures minimales seront en dessous de 18°C", mais "elle sera moins ressentie sur les localités situées dans le sud et l'est du pays", notent les prévisionnistes météo.

Ils signalent que le ciel "partiellement nuageux, voire nuageux par endroits en début de matinée, s'éclaircira progressivement au courant de la journée, notamment sur la moitié nord du territoire" sénégalais.

Le ciel va ensuite s'éclaircir "progressivement à partir de la journée" de jeudi, "sur une bonne partie du territoire" national, indique l'ANACIM.

Elle annonce dans le même temps un "contraste thermique (... ) entre les localités proches de la côte, où des températures plutôt clémentes seront relevées par endroits, et l'intérieur du pays, où la chaleur fera rage, particulièrement vendredi, sur la façade est".