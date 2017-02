interview

Le débat soulevé sur la tête liste de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (Bby), aux prochaines législatives, n'est pas pour plaire la Ligue démocratique(LD), ou plutôt le porte-parole de ladite formation. Interpellé par la rédaction sur la polémique autour de la question, Moussa Sarr estime que «ce débat avilit la classe politique» et qu'il devrait porter sur le profil du militant à voir siéger au parlement. Le porte-parole des «Jallarbistes» s'est en outre prononcé sur les accusations de manque de concertation au sein de Bby, ainsi que les attentes de la Ld aux prochaines législatives, sans oublier la stratégie en train d'être déployée par Mamadou Ndoye, Sg de la Ld et ses camarades en prélude aux échéances futures.

La polémique enfle de plus en plus au sujet de la tête de liste de la Coalition présidentielle, Benno Bok Yakaar, lors des élections législatives prochaines. En tant que membre de ladite Coalition, comment appréciez-vous ce débat ?

Je dois d'abord rappeler que la Ligue Démocratique(Ld) n'est plus membre de la Coalition Benno Siggil Senegaal. J'ignore donc les soubassements des délibérations de cette Coalition. Ensuite, je déplore tout ce brouhaha médiatique fait de surenchères et parfois de violences physiques qui offre notre Coalition en spectacle. Notre parti ne s'engage jamais dans des débats de personne où les uns cherchent à succéder à d'autres à des positions de pouvoir pendant que ces derniers s'efforcent de s'y maintenir. Ce débat avilit la classe politique. Pour nous, le vrai débat devrait être quel profil de militant souhaite-t-on voir siéger au parlement et pour quelle mission afin que l'Assemblée nationale joue pleinement son rôle surtout que l'évaluation des politiques publiques est désormais constitutionalisée. Nous devons rendre le débat politique serein, apaisé et fécond. C'est cela que le peuple sénégalais attend de sa classe politique.

Certains partis membres de la Coalition BBY dénoncent un certain «Benno des cinq», notamment l'APR, l'AFP, la LD, le PS et le PIT, qui prend les décisions au nom de l'ensemble des 300 organisations que compte la coalition présidentielle. Pensez-vous que ces accusations soient fondées ?

Je ne peux pas légitimer ou non ces accusations. En revanche, j'ai conscience de la difficulté à consulter régulièrement toutes les organisations et personnalités qui composent la Coalition Benno BokYakaar. Pour des soucis d'efficacité, le Président de la Coalition s'est, sans doute, donné des critères pertinents lui permettant de consulter certains leaders, à des moments précis. Nous, au niveau de la Ligue Démocratique, avons demandé, dès le début, la structuration de la Coalition pour la rendre plus opérationnelle. Ce qui est en train de se faire depuis quelque temps.

Est-ce que pour ces élections législatives, la LD a été contactée pour une éventuelle répartition des quotas pour la 13ème législature ?

Au sein de la Coalition Benno Bokk Yakaar, les discussions autour des élections ne sont pas encore ouvertes. Mais si nous voulons aller ensemble à ce scrutin, chaque partie prenante devra faire preuve d'esprit d'ouverture et de responsabilité. Il s'y ajoute qu'aucune formation ne pouvant seule remporter les élections, il importe alors de bannir toute attitude boulimique susceptible de frustrer les partenaires et de les mettre à l'écart. Il faut au contraire construire une dynamique victorieuse dans laquelle l'essentiel de la Coalition se retrouve.

Pour cette 13ème législature, quel est le nombre de députés que souhaiterait avoir la Ld ?

La Ligue Démocratique est un parti qui compte dans le leadership politique national. De la même manière que nous avions procédé pour le référendum du mois de mars 2016, nous allons, pour les prochaines législatives, consulter, à travers un questionnaire, la base du parti. Cette procédure démocratique permettra à toutes les structures du parti de se prononcer sur les objectifs de la Ld aux élections législatives de 2017 et les modalités pour atteindre ces objectifs. Pour rappel, la Ld est présente à l'Assemblée nationale depuis 1993; et il en sera ainsi en 2017. C'est pourquoi, nous envisageons toutes les options pour que des militantes et des militants du parti siègent au parlement pour l'amener à remplir pleinement ses missions.

En prélude des élections législatives prochaines, la quasi totalité des partis s'activent sur le terrain. La LD semble aphone. Qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement ?

En perspective des prochaines législatives, nous avions élaboré depuis le mois de novembre 2016 un programme d'activités précis. Ce programme comportait, entre autres, l'installation de bureaux de sections dans toutes les communes du pays et l'inscription de nos militants et électeurs sur le fichier électoral. Notre objectif, en effet, est de repositionner notre parti et de le restructurer partout sur le territoire national. Nous avons réuni, le samedi 11 février 2017, tous les secrétaires généraux de fédération, les responsables des organisations intégrées et les émissaires du Secrétariat Permanent pour procéder à l'évaluation de ce travail. A ce jour, le camarade Mamadou Ndoye, Secrétaire général du parti, a conduit des missions d'organisation et d'information dans toutes les fédérations du pays et nous avons installé 320 bureaux de sections sur les 552 prévus. Ce que nous visons c'est un maillage complet du pays pour renforcer la position de la Ld dans le champ politique national.

Comment appréciez-vous la défaite du Pr Abdoulaye Bathily à l'élection de la présidence de la commission de l'UA ?

Nous avons pris acte de la non élection du Pr Abdoulaye Bathily à la présidence de la commission de l'UA. Cependant, tous les observateurs honnêtes, au Sénégal et en Afrique, ont reconnu que Bathily a le profil, l'expérience et la compétence pour diriger la commission de l'UA. Il se trouve que ce vote des Chefs d'Etat a obéi à des paramètres précis qui ne correspondent pas nécessairement aux considérations des opinions publiques en Afrique. Et comme il l'a dit lui-même, son combat pour l'unité africaine est un engagement de toute sa vie de militant. Si notre continent veut compter dans le monde, il n'a pas d'autre choix que de s'unir. C'est ce message que le Pr Abdoulaye Bathily a porté durant toute sa campagne. C'est cela qu'il faut retenir plutôt que les commentaires fantaisistes et dangereux de quelques prétendus spécialistes en ceci ou en cela.