Cameroun: Villes mortes de lundi et mardi à Buea - Le mot d'ordre n'a pas été respecté

Bien au contraire, les habitants du chef-lieu de la région du Sud-ouest ont vaqué à leurs occupations quotidiennes, apprend-on. Les boutiques, banques, marchés et autres lieux de commerce ont accueilli plusieurs visiteurs et clients venus se ravitailler en produits alimentaires, tout au long de la journée. La circulation était plutôt fluide. « Les voitures circulent bien ce mardi à Buéa. Il y en a en grand nombre », s'est réjouit une habitante du quartier Bokwango, jointe par Le Jour dans l'après midi du mardi 14 février 2017. Notre interlocutrice fait savoir que l'opération de « villes mortes » également annoncée à Buéa la veille, lundi, n'a pas été respectée par le grand nombre. « Quelques boutiques étaient ouvertes. Quelques taxis aussi ont circulé dans la ville.

Buéa. Les commerçants et les taximen ont travaillé lundi et mardi, jours de « villes mortes».Le climat était serein à Buéa mardi 14 février 2017. Les messages qui ont circulé à travers les téléphones portables, appelant les populations à observer une opération de « villes mortes », n'ont pas eu l'effet escompté.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.