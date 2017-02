Congo-Kinshasa: L'ingénieur Mbuangoy appelle le pays à prévenir les catastrophes naturelles attendues en 2017

Ce mode naturel de la variabilité du climat existe depuis très longtemps. Mais ce n'est pas le seul facteur régulant le thermomètre global. D'autres phénomènes existent, plus subtils, sur un temps beaucoup plus long, comme dans l'océan Atlantique. »

Normalement, les alizés, des vents intertropicaux, maintiennent les eaux les plus chaudes dans l'ouest du Pacifique et favorisent des remontées d'eau froides dans l'est, le long des côtes du Pérou.

Cependant, en RDC, «on est pris au dépourvu. On n'a aucune planification, on n'investit pas dans la recherche pour essayer de savoir ce qui pourrait arriver», a-t-il déploré.

Or, a expliqué l'expert, au cours d'une telle année autour du mois de mai, par exemple, lorsque les sols sont saturés, il y a des érosions et des inondations.

«Partout dans le monde, on sait que c'est l'année El Niño. La plupart de pays anticipent déjà. Ils étudient le passé, ils voient ce qui s'est passé. Et ils prennent des dispositions. Ici, en République démocratique du Congo, il n'y a aucune disposition qui a été prise».

