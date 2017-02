Aujourd'hui, ajoute-t-il, «vous ne pouvez plus tenir dans les ateliers», estime t-il. Par conséquent, «des solutions doivent être trouvées aux difficultés que vous vivez. Ou bien vous délocalisez toutes vos activités, ou au moins celles qui ne peuvent pas être menées à l'intérieur des ateliers», a-t-il suggéré, non sans oublier d'appeler les industriels «à aider Aprosi à faire bien son travail. Ceci, afin qu'eux-mêmes puissent se retrouver dans un cadre meilleur».

A ce sujet, le ministre dira: «Nous allons suivre le dossier avec le liquidateur en vu de trouver rapidement des solutions adaptées. Et sur ce sujet, je puis vous assurer que pas plus tard qu'hier (lundi) j'en parlais avec le président de la République. Et des dispositions seront prises aussi bien pour l'industrie que pour l'habitat. Par conséquent, soyez rassuré que la volonté du gouvernement c'est d'être beaucoup plus proche de vous et de vos préoccupations».

D'ores et déjà, l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi) a pris les devants en réalisant une étude visant à cerner les difficultés aux fins de proposer des solutions. Aujourd'hui, ce plan est disponible montrant qui occupe quoi dans le domaine», a clairement indiqué Ali Ngouille Ndiaye.

Jadis catalyseur des petites et moyennes entreprises, la Société de gestion du domaine industriel de Dakar (Sodida) est perdue dans son domaine. C'est d'ailleurs, une lapalissade de le dire! Car, elle subit une forte agression de tout genre. Une visite effectuée hier, mardi 14 février audit domaine par le ministre de l'Industrie et des mines, Ali Ngouille Ndiaye montre une image désolante, fruit de plusieurs agressions.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.