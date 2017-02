Le secrétaire général de la Société burkinabè des fibres et textiles (SOFITEX), Jean Adama Traoré a procédé, le 10 février 2017 à Banfora, au lancement d'une série de formations à l'intention de 350 de ses travailleurs. Ces formations visent, à terme, à les rendre plus alertes sur les questions de santé, de sécurité et également de management sur leurs lieux de travail respectifs.

Ce lancement marque ainsi le démarrage d'une série de formations qui s'étaleront, du 10 février au 27 mars 2017, dans les sept régions cotonnières que couvre la Société burkinabè des fibres et textiles (SOFITEX). Initiée avec le soutien du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage (FAFPA), et en partenariat avec Transglobe consulting international, cette démarche, de l'avis de Madi Yanogo, chef de la région cotonnière des Cascades, revêt une importance particulière. Et d'ajouter qu'une telle démarche

« interpelle au plus haut niveau et projette dans des défis majeurs auxquels l'entreprise doit faire face ». M. Yanogo s'est dit convaincu que la direction réalisera de grands desseins dans les domaines concernés par les ateliers de formation. A sa suite, Eric Ouédraogo, représentant le FAFPA, a fait un rappel de la problématique de la compétitivité des entreprises locales qui, selon lui, se veut être une préoccupation majeure du gouvernement. Il s'est appesanti sur la mission du FAFPA qui consiste à financer la formation professionnelle.

Un aspect que M. Ouédraogo a qualifié de « réponse forte à l'appui durable et à la valorisation du capital humain dans les différentes entreprises qui lui font appel ». De 2003, date de sa création à nos jours, selon lui, plus de 30 000 personnes ont bénéficié de formation professionnelle à finalité d'emploi, ainsi que de perfectionnement du FAFPA. En ce qui concerne les conditions de financement du FAFPA, celui-ci intervient à hauteur de 87,5% pour toutes les actions approuvées, avec une contrepartie de 12,5% du bénéficiaire.

Ce présent projet, a-t-il souligné, entre dans le cadre de la mise en œuvre des Projets-formation-entreprises (PFE) retenus par le FAFPA et dont la SOFITEX est bénéficiaire. Il a été financé par le FAFPA à hauteur de 83 810 000 FCFA, contre 10 476 250 FCFA consentis par la SOFITEX. Au regard des efforts déployés de part et d'autre, le représentant du FAFPA a exhorté les bénéficiaires de la formation à plus d'assiduité et de réactivité sur les difficultés rencontrées pour qu'à la fin, ils soient bien outillés.

Dans la même veine, il a invité les formateurs à mettre la barre haute pour traiter en long et en large les thématiques. Pour sa part, le Secrétaire général (SG) de la SOFITEX, Jean Adama Traoré a rappelé à la mémoire des participants, que le lancement de ces séries de formations vient à la suite d'autres sessions en « management de la qualité ISO version 2008 » en maintenance des égreneuses et des nettoyeurs fibres au profit des cadres et techniciens des usines, et en «procédures administratives : outil et pratique au bénéfice des chefs de service ».

Pour l'année 2017, la SOFITEX a expliqué son SG, va poursuivre le même élan pour couvrir 516 agents sur des thèmes aussi variés que pertinents, à savoir : «Les méthodes et outils de gestion performante », « La gestion du temps et organisation du travail » ; « Les techniques modernes de gestion au secrétariat » ; et enfin, « Les techniques de maintenance des roulements dans les usines et ateliers de la SOFITEX ». Ce qui pourrait à terme, à en croire le SG, se répercuter sur la qualité de la productivité et des produits.