Le ministre des Sports et des Loisirs et ses proches collaborateurs, qui ont conduit la mission des Etalons à Marrakech puis au Gabon, ont donné une conférence de presse où ils ont établi le bilan de cette expédition. C'était hier, mardi 14 février 2017, dans la salle de réunion dudit département.

Du 27 décembre au 5 février, l'équipe nationale du Burkina Faso a séjourné à Marrakech au Maroc pour la préparation et dans la capitale gabonaise, Libreville pour sa participation à la CAN Total 2017.

Si la mission au Maroc a concerné une cinquantaine de personnes, le séjour en terre gabonaise a englobé une délégation de près de 220 personnes (180 pour la délégation du ministère et 37 sur initiative du président de la FBF).

Pour ce qui est du nombre pléthorique des agents du ministère des Sports à cette biennale du football continental, Taïrou Bangré a été on ne peut plus clair : "J'ai envoyé tous les directeurs des 13 régions et 12 du département, pour que le ministère soit bien représenté.

Cela participe de la motivation du personnel. Les agents sont là toute l'année, c'est eux qui font le boulot et il faut par moment profiter pour les récompenser. Ils sont aussi les premiers supporters car les week-ends, ils sont au four et au moulin sur toutes les aires de pratique de sport.

C'est aussi une demande du syndicat", a glissé le premier responsable du département. Pour Boureima Coulibaly, directeur de cabinet du ministre des Sports qui a conduit de bout en bout la délégation, la mission du Gabon s'est déroulée en deux étapes.

Il y a eu d'abord la prospection du 7 au 10 décembre à Libreville et du 11 au 14 décembre 2016 à Marrakech. Ce qui a permis d'identifier un certain nombre de sites en matière d'hébergement et de déplacement.

C'est ainsi que des hôtels à proximité du stade ont été ciblés pour loger tout le monde. "On a dû surseoir à Myriade Hôtel car celle qui nous avait proposé les prix n'était plus finalement celle qui devait gérer l'hôtel. Donc les factures sont passées du simple au triple. Ce qui nous a permis d'acquérir les deux sites qui a pu accueillir la délégation.

On devait déposer des cautions pour pouvoir garder ces hôtels et on s'est exécuté. Les factures ont donc été gardées avec une copie chez le DAAF.

Arrivé sur place, quand les problèmes se sont posés, on a rencontré le propriétaire de l'hôtel avec le président de la FBF et un certain nombre d'acteurs et il a sorti les mêmes factures leur remettre.

Il n'y avait donc plus de débat là-dessus par rapport aux supputations des uns et des autres", a témoigné Boureima Coulibaly, pour mettre fin aux supputations concernant le taux des nuités des chambres d'hôtel.

Il a aussi brossé les difficultés liées aux déplacements internes et les voyages à Franceville et à Port Gentil où le délai ne leur a pas permis d'effectuer de prospection. Ce qui a aussi créé une certaine gène au sein de la délégation.

Une trésorerie mobilisée de 2 746 666 549 FCFA pour la CAN

Pour les aspects financiers, le directeur de l'administration et des finances du ministère des Sports, Vincent de Paul Nikiéma a dressé un tableau d' un budget prévisionnel de 3 276 862 600FCFA qui devait prendre en compte les primes de qualification, le stage de préparation à Marrakech et la participation au premier tour, quarts de finale, demi-finale et match de classement, la trésorerie mobilisée pour l'ensemble s'est retrouvée à 2 746 666 549 FCFA.

Le stage au Maroc a coûté 903 693 226 FCFA et toutes les dépenses ont été justifiées. Le séjour de la délégation a consommé 1 696 027 329 F CFA avec des pièces justificatives pour des dépenses initiales estimées à 1 842 973 323 FCFA.

Si fait que les dépenses totales s'élèvent donc à 2 599 720 535 FCFA. La balance entre la trésorerie mobilisée et les dépenses fait ressortir un reste de 146 946 014 FCFA au jour d'hier mardi 14 février 2017, a fait savoir Vincent de Paul Nikiéma.

Le ministère des Sports par la voix du directeur général des sports, Nicolas Paré, a aussi fait un exposé sur l'impact que la participation de la CAN a eu sur la population.

Des questions relatives aux décorations des Etalons alors qu'ils n'ont pas fait mieux qu'en 2013 et ce que tout un Etalon a eu au sortir de cette CAN ont aussi contribué à enrichir les débats pendant ce face à face avec les journalistes.