Madagascar: La technologie 4G d'Orange arrive

Le sénateur et ex-chef de la milice paramilitaire du régime de transition d'Andry Raojeolina a… Plus »

En ce qui concerne l'exploitation de cette technologie 4G, plusieurs paramètres doivent être remplis par le client à savoir qu'il se dote d'un terminal compatible au réseau 4G, et a entre ses mains une carte SIM 4G et se trouve dans une zone couverte.

Lors de son passage au mois de septembre à Madagascar, Bruno Mettling, directeur général adjoint du groupe Orange et président-directeur général d'Orange Middle East and Africa, zone à laquelle appartient Madagascar, avait annoncé l'existence de pourparlers entre les deux opérateurs.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.