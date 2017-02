Madagascar: Manakambahiny - Tovolahy maty voatsatoka antsy

Le sénateur et ex-chef de la milice paramilitaire du régime de transition d'Andry Raojeolina a… Plus »

Roalahy izy ireo no saika hody eny Manakambahiny. Ny alin'ny alatsinainy tokony ho tamin'ny folo ora sy sasany, raha vao niala kely tamin'ny fiarakaretsaka izay nanatitra azy, dia nifanehitra tamin'ny mpanendaka roa lahy nitondra antsy maranitra. Efa nanaiky ny nanome tsy nisy fanoherana, izay nisy teny aminy izy ireo, saingy mbola tsindron'antsy ihany no valin'izany. Maty tsy tra-drano ny iray tamin'izy roa lahy, ireo mpanendaka kosa nitsoaka.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.