Madagascar: Championnats de Natation - Elodie Razafy en course à Vontovorona

Du côté des dames, Murielle Rabarijaona du Saint-Michel Club de natation évoluant en France est arrivée au pays. Elle qui a terminé première lors du dernier test de classement veut garder cette place. Estellah Rabetsara ne va pas non plus se laisser faire en tentant de reprendre la tête du classement.

Les joutes s'annoncent intenses au nouveau bassin de la CNaPS à Vontovorona à partir de ce vendredi 17 février et ce jusqu'à dimanche 19. Un championnat à triple enjeu : à la fois une compétition open, des jeunes et qualificatif pour les échéances internationales à venir pour cette année 2017 pour la fédération.

