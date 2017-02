Madagascar: ACD - Le forcing de l'APMF se confirme

Le sénateur et ex-chef de la milice paramilitaire du régime de transition d'Andry Raojeolina a… Plus »

On apprend qu'une réunion entre le gouvernement et la Plate-forme de dialogue public-privé aura lieu la semaine prochaine. Une réunion où l'on évoquera certainement le dossier ACD.

Diktat: « Déjà, on n'arrive pas à s'en sortir avec la situation de crise que nous traversons actuellement et si on va encore nous imposer de nouvelles redevances, pour des prestations floues, cela va inévitablement entraîner énormément de dégâts dans la gestion de nos affaires », souligne-t-on actuellement dans le milieu des affaires.

« En conséquence, outre les apports initiaux des prestataires dans la mise aux normes de nos ports, le financement des activités et des équipements servant à l'amélioration des niveaux de sûreté va faire appel à la contribution des usagers par la mise en place des redevances sur les marchandises objets des transports maritimes en termes d'exportation et d'importation dans nos ports ». Ce qui veut dire que les entreprises paieront des redevances qui seront libellées en dollar.

