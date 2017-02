Madagascar: Compteur intelligent - Une solution aux pertes d'énergie électrique

Le sénateur et ex-chef de la milice paramilitaire du régime de transition d'Andry Raojeolina a… Plus »

Pour Madagascar, ces préoccupations sont réelles, surtout avec les pertes d'énergie produite et des doutes des usagers, quant à l'exactitude du comptage et de facturation d'électricité.

Avantages . Pour éviter les pertes, les compteurs doivent être évolués ou communicants pour transmettre, de façon automatique, une information plus fréquente, fiable et précise de la consommation d'un client, qui doit avoir une connaissance plus fine de sa consommation et de ses habitudes de consommation.

En pratique, un concentrateur, installé dans un poste de distribution, collecte par courant porteur en ligne (CPL) toutes les informations en provenance des compteurs évolués, recueille les données des différents équipements électriques situés dans son environnement (transformateurs, disjoncteurs, etc.) et les communique au gestionnaire de réseau de distribution.

A cause de problèmes de recouvrement, de vols et d'autres pertes inexpliqués, la Jirama ne commercialise que 39% de sa production. Comme dans les pays développés, tous ces problèmes peuvent pourtant être résolus par le compteur intelligent.

