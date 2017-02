Madagascar: Les artistes ont changé au fil de leurs carrières !

En 10, 15, 20 et même plus de 40 ans de carrière, les artistes ont bien changé. Changement de look, de style, ils ont grandi et on a parfois du mal à les reconnaître.

De leurs premières scènes, où ils ont timidement poussé la chansonnette à leurs notoriétés actuelles, des tubes sont passés sous les ponts. Mais c'est surtout le changement physique qui est intéressant. Une Bodo aux cheveux courts, un Rossy sans ses dreadlocks... tout peut arriver. Voyage dans le temps !

Ambondrona, de 6 à 5 et des changements. On se souvient de ce premier clip du groupe Ambondrona où Kix grattait sa six-cordes en chantant « Tsy adala ».

Toujours un béret sur la tête, mais des années plus tard, et un charisme imposant, tout a changé. Et au passage, des membres qui ont quitté l'aventure et un claviériste qui a rejoint le groupe.

Rossy, sans ses longs dreadlocks. Et dire qu'il était une fois, Rossy n'avait pas encore de dreadlocks. A cette époque, avec un look un peu sporty, Rossy faisait dans le traditionnel folklore.

Mais c'est surtout cette passion pour la musique que l'on reconnait, puisque la photo date de plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, Rossy a pris de l'âge et ses cheveux ont pris beaucoup de centimètres. Mais la passion pour la musique est restée.

Bodo, de la fille à la femme. Qui se souvient de Bodo aux cheveux courts, de ses premières années, lorsqu'elle participait au concours Top 16 qui l'a révélée ? Qui a déjà vu ces photos de la jeune fille qui roulait les « r », si différente à l'époque !

Aujourd'hui, la chanteuse a imposé sa carrure de Diva, toujours aussi belle et rayonnante. Elle est passée par tellement de look, mais une chose est sûre, elle a su rester elle-même durant toutes ces années.

Poopy égale à elle-même. Lorsqu'on replonge dans ses débuts, on retrouve une Poopy qui, finalement, n'a pas changé tant que ça.

Toujours douce, simple, seuls les rides et la coupe des cheveux se sont transformés. Poopy est restée la même chanteuse qui porte la voix des filles, langoureuse et amoureuse. Les années n'ont pas eu raison de son charme !

Arison Vonjy, d'hier et d'aujourd'hui. C'est sans doute l'un des chanteurs qui a le plus changé à travers les années. Arison Vonjy, du haut d'une carrière riche et où l'on sent cette recherche infinie de ce qui se fait le mieux, a bien grandi.

Et si physiquement, l'artiste n'est plus le même, une chose n'a jamais changé : son sourire... et certainement son rire car ses éclats de joie ne passent jamais inaperçus !

Iraimbilanja, tous les mêmes... ou presque ! Ce sont des frères. Un trait de famille que l'on reconnaît au premier regard.

Des années auparavant, on voit bien cette fougue de jeunesse qui anime les rockers. Ceux qui les ont connus à cette époque pourront les reconnaître sur la photo. Raguerd, Papaye, Roger, Batata, Niry...

Olombelo Ricky, des années et des kilos plus tard. Souvenez-vous de ce garçon avec un style différent, un groove dans la voix et... une taille fine !

Olombelo Ricky a grandi et a pris à la fois en charisme, en notoriété, et impose son poids dans le domaine de la musique locale. Ce petit retour dans le temps rappelle combien ces artistes ont fait bouger le show biz local depuis bien des années.

Samoela, en toute timidité. A ses débuts, Samoela n'avait même pas voulu se montrer au grand public, mais déjà ses chansons étaient des tubes.

Et puis, le petit Samoela devient gr... and, et son public aussi. Car des premiers pas timides, Samoela, tout fin, a pris de l'assurance, et du poids, lui aussi. Aujourd'hui, le « Bandy Akama » impose avec son charisme, et sa carrière est toujours au top.