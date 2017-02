Le sénateur et ex-chef de la milice paramilitaire du régime de transition d'Andry Raojeolina a… Plus »

Après l'intervention musclée des éléments spécialisés du GSIS contre la députée Lanto Rakotomanga, l'attaque survenue au domicile de la députée Ninah, les violences commises à l'encontre de l'ancien membre du CST Sareraka et l'incarcération dernièrement de l'ancien ministre des Postes et des Télécommunications, Augustin Andriamananoro, c'est donc au tour du Sénateur Lylison René de Roland élu à Mahajanga de subir les acharnements.

A un an de l'élection présidentielle de 2018, les persécutions politiques contre les politiciens proches de l'ancien président de la Transition Andry Rajoelina, se suivent et se poursuivent.

Présente hier à l'enterrement de l'ancien ministre de la Justice Ramanoelison Rabendrainy et de son épouse à Ambalavao, la Coordonnatrice nationale du MAPAR et non moins ancienne ministre de la Justice, Christine Razanamahasoa s'est défendue de formuler une réaction à chaud. Elle a simplement insisté sur l'importance du respect du statut de Sénateur et de l'immunité parlementaire dont Lylison René de Roland devrait bénéficier.

« Un procès a déjà eu lieu auparavant... c'est l'annonce du verdict qui a eu lieu hier », a-t-elle fait savoir. Et de poursuivre que « ce dossier a été traité de façon normale et au même titre que tous les autres dossiers reçus au niveau du tribunal ». Une manière à elle d'éclaircir l'opinion sur tout soupçon de poursuite politique.

