Madagascar: Un avertissement lancé par le régime au MAPAR

Le sénateur et ex-chef de la milice paramilitaire du régime de transition d'Andry Raojeolina a… Plus »

Lui et ses partisans sont déjà en ordre de marche. Leur stratégie est déjà élaborée. Ces trois ans de silence n'ont pas été vains et ils ont été mis à profit pour bien préparer le terrain.

Le régime a maintenant avancé ses pions et il met en garde un de ses adversaires les plus dangereux. Est-ce que cela va empêcher le leader du MAPAR de commencer sa campagne de reconquête de l'opinion ?

Le sénateur Lylison, jusqu'à présent, n'a pas été inquiété et on se demande même s'il le sera après ce verdict. Néanmoins, c'est quand même une épée de Damoclès suspendue sur sa tête et même s'il est introuvable, il ne pourra pas agir librement en coulisses.

C'est presque en catimini que cette condamnation a été prononcée et on a l'impression que le procès a été organisé à la hâte. Les déclarations d'Andry Rajoelina lors de la présentation de vœux de son mouvement, le MAPAR, ont surpris ses adversaires qui le croyaient réduit à une certaine impuissance.

