Madagascar: Mahaleo - Des années de romance avec le public

Pour débuter en fanfare la célébration des 45 ans du groupe Mahaleo, il sera en concert ce dimanche 19 février à partir de 15h au Palais des Sports de Mahamasina. Une première grande retrouvaille avec ses fans en ce début d'année.

Cela fait 45 ans que le groupe Mahaleo berce ses fans, des générations de familles qui ont assisté, et parfois même participé aux plus grands tournants de l'histoire. En racontant le quotidien en chanson, avec des accords faciles et des mélodies qui marquent, le groupe a réussi à transmettre ce goût du simple au public.

Les jeunes, en grattant quelques notes à la guitare pour apprendre à jouer, ont tous interprété du Mahaleo. Et c'est certainement pour cette raison que les chansons du groupe, bien que n'ayant pas toutes été enregistrées, sont bien connues du grand public.

Et qu'il ne se passe pas une seule fête de famille, ou entre communautés, où l'on ne chante pas leurs chansons. Un bel exploit dont le groupe Mahaleo ne cache pas la fierté.

Normal donc que les tickets pour le concert du dimanche 19 février prochain se vendent comme des petits pains, et qu'il n'y aura plus de billets en vente le jour du spectacle. D'ailleurs, il n'y en a plus au Super Music Analakely.

Dédicaces. Hier, les artistes ont rencontré la presse au siège du Groupe Star à Andraharo. La bière THB étant le sponsor officiel de l'événement. Bekoto et Dama, les représentants du groupe, ont partagé quelques anecdotes sur leur 45 années de carrière musicale. Des années qui les ont menés un peu partout à la fois dans le pays, et à l'étranger.

A cette occasion, deux heureux fans ont gagné des tickets gratuits grâce à la page facebook officielle de THB, qui a lancé un jeu auprès du public. Ces heureux lauréats ont eu l'occasion de rencontrer les artistes et de prendre des photos avec eux.

Et ils ne seront pas les seuls car durant le jour du spectacle, les membres du groupe Mahaleo prendront le temps de dédicacer tous les objets collectors, ou pas, aux fans. D'ailleurs, un petit livret comprenant les paroles de quelques-unes de leurs chansons et un petit historique du groupe seront disponibles.